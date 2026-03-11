КСИР заявил о самом мощном ракетном ударе по Израилю с начала войны
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении самого мощного ракетного удара по Израилю с начала войны, передает IRIB.
По данным КСИР, атака продолжалась более трех часов и сопровождалась непрерывными запусками ракет, в том числе сверхтяжелых ракет «Хорремшехр».
В заявлении утверждается, что в ходе удара второй раз был поражен спутниковый центр связи на юге Тель-Авива. Также, по данным иранской стороны, удары пришлись по военным объектам в Бир-Якубе, Западном Иерусалиме и Хайфе.
Кроме того, КСИР сообщил об ударах по американским целям в Эрбиле и по объектам флота США в регионе.
В иранском военном ведомстве заявили, что атака посвящена памяти погибших командиров и граждан страны. Там также подчеркнули, что вооруженные силы Ирана намерены продолжать удары.