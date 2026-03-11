Газета
Главная / Политика /

КСИР заявил о самом мощном ракетном ударе по Израилю с начала войны

Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении самого мощного ракетного удара по Израилю с начала войны, передает IRIB.

По данным КСИР, атака продолжалась более трех часов и сопровождалась непрерывными запусками ракет, в том числе сверхтяжелых ракет «Хорремшехр».

В заявлении утверждается, что в ходе удара второй раз был поражен спутниковый центр связи на юге Тель-Авива. Также, по данным иранской стороны, удары пришлись по военным объектам в Бир-Якубе, Западном Иерусалиме и Хайфе.

Кроме того, КСИР сообщил об ударах по американским целям в Эрбиле и по объектам флота США в регионе.

В иранском военном ведомстве заявили, что атака посвящена памяти погибших командиров и граждан страны. Там также подчеркнули, что вооруженные силы Ирана намерены продолжать удары.

10 марта председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн сообщил, что военная операция США против Ирана будет сопряжена с трудностями. 9 марта иранские военные ударили по базам США с использованием мощных сверхтяжелых ракет.

