Главная / Политика /

Дмитриев: США начали понимать ключевую роль российской нефти в мире

Ведомости

Сегодня многие страны, включая США, начинают лучше понимать ключевую роль российской нефти и газа, написал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, российские энергоносители играют системообразующую роль в обеспечении стабильности мировой экономики. Он также подчеркнул, что многие страны начали понимать и неэффективность санкций против России.

Так он выразился после встречи с руководителями рабочей группы по созданию взаимодействий Москвы и Вашингтона в США. Дмитриев рассказал, что стороны обсудили перспективные проекты, которые способны восстановить отношения между странами, а также текущую кризисную ситуацию на мировых рынках.

11 марта иранские военные предупредили, что на фоне эскалации в Персидском заливе цены на нефть могут вырасти до $200 за баррель. 9 марта цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превышала $119 за баррель, что стало максимумом с июня 2022 г. 12 марта ее стоимость снова превысила 100 за баррель.

