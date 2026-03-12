Дмитриев: США начали понимать ключевую роль российской нефти в мире

11 марта иранские военные предупредили, что на фоне эскалации в Персидском заливе цены на нефть могут вырасти до $200 за баррель. 9 марта цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превышала $119 за баррель, что стало максимумом с июня 2022 г. 12 марта ее стоимость снова превысила 100 за баррель.