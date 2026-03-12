Цена на нефть Brent вновь превысила $100 за баррель
Цена на нефть марки Brent вновь превысила стоимость $100 за баррель, следует из данных торгов. На момент 06:15 мск цена нефти составила $101,7.
К 08:00 мск стоимость Brent снизилась до $98,64 за баррель. На 09:00 мск цена нефти сохранилась в районе $98,69 за баррель.
11 марта иранские военные предупредили, что на фоне эскалации в Персидском заливе цены на нефть могут вырасти до $200 за баррель. 9 марта цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превышала $119 за баррель, что стало максимумом с июня 2022 г.
10 марта цена Brent с поставкой в мае 2026 г. продолжила расти после новостей о возможном минировании Ормузского пролива.