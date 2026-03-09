Стоимость барреля нефти Brent впервые с июня 2022 года превысила $119
Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель, что стало максимальным уровнем с июня 2022 г. Соответствующие данные опубликованы торговой площадкой.
По состоянию на 5:30 мск цена майского фьючерса на нефть Brent достигла $119,36 за баррель. Рост котировок составил 28,77% по сравнению с предыдущим значением.
8 марта Bloomberg писал, что добыча нефти в Ираке сократилась примерно на 60% на фоне войны в Иране, которая привела к нехватке танкеров для отгрузки сырья из-за блокировки Ормузского пролива. Сейчас страна добывает около 1,7–1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,3 млн до начала конфликта.
5 марта Bloomberg сообщал, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация на рынке топлива в Азии также ухудшается. После ударов США и Израиля поставки нефти и топлива из Персидского залива практически прекратились, а нефтеперерабатывающие компании в ряде стран региона начали сокращать объемы переработки и приостанавливать экспорт.