Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

Стоимость барреля нефти Brent впервые с июня 2022 года превысила $119

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель, что стало максимальным уровнем с июня 2022 г. Соответствующие данные опубликованы торговой площадкой.

По состоянию на 5:30 мск цена майского фьючерса на нефть Brent достигла $119,36 за баррель. Рост котировок составил 28,77% по сравнению с предыдущим значением.

8 марта Bloomberg писал, что добыча нефти в Ираке сократилась примерно на 60% на фоне войны в Иране, которая привела к нехватке танкеров для отгрузки сырья из-за блокировки Ормузского пролива. Сейчас страна добывает около 1,7–1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,3 млн до начала конфликта. 

5 марта Bloomberg сообщал, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация на рынке топлива в Азии также ухудшается. После ударов США и Израиля поставки нефти и топлива из Персидского залива практически прекратились, а нефтеперерабатывающие компании в ряде стран региона начали сокращать объемы переработки и приостанавливать экспорт.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь