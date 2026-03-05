Китай приказал нефтепереработчикам остановить экспорт бензина и дизеля

На фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация на рынке топлива в Азии также ухудшается, пишет Bloomberg. После ударов США и Израиля поставки нефти и топлива из Персидского залива практически прекратились, а нефтеперерабатывающие компании в ряде стран региона начали сокращать объемы переработки и приостанавливать экспорт.