Китай приказал нефтепереработчикам остановить экспорт бензина и дизеля
Правительство Китая поручило крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям страны приостановить экспорт бензина и дизельного топлива на фоне эскалации конфликта в Персидском заливе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Представители Государственного комитета по развитию и реформам (NDRC) призвали к временной приостановке экспорта нефтепродуктов, которая должна вступить в силу немедленно. Источники отметили, что обсуждения не являются публичными.
Нефтепереработчикам также поручили прекратить заключение новых экспортных контрактов и попытаться отменить уже согласованные поставки. Исключение сделали для авиационного и бункерного топлива, находящегося на таможенных складах, а также для поставок в Гонконг и Макао.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация на рынке топлива в Азии также ухудшается, пишет Bloomberg. После ударов США и Израиля поставки нефти и топлива из Персидского залива практически прекратились, а нефтеперерабатывающие компании в ряде стран региона начали сокращать объемы переработки и приостанавливать экспорт.
Несмотря на усилия по диверсификации поставок углеводородов, Китай продолжает получать около половины своей импортируемой нефти из стран Персидского залива. Почти весь иранский экспорт также направляется в Китай.
4 марта вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова наращивать поставки нефти в Китай и Индию при соответствующем запросе с их стороны.
3 марта аналитики в разговоре с «Ведомостями» предупредили о рисках для Китая, ЕС и Индии на фоне обострения ближневосточного конфликта и фактической блокировки Ормузского пролива. На тот момент котировки Brent выросли до $85 за барр.