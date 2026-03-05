Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Китай приказал нефтепереработчикам остановить экспорт бензина и дизеля

Ведомости

Правительство Китая поручило крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям страны приостановить экспорт бензина и дизельного топлива на фоне эскалации конфликта в Персидском заливе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Представители Государственного комитета по развитию и реформам (NDRC) призвали к временной приостановке экспорта нефтепродуктов, которая должна вступить в силу немедленно. Источники отметили, что обсуждения не являются публичными.

Нефтепереработчикам также поручили прекратить заключение новых экспортных контрактов и попытаться отменить уже согласованные поставки. Исключение сделали для авиационного и бункерного топлива, находящегося на таможенных складах, а также для поставок в Гонконг и Макао.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация на рынке топлива в Азии также ухудшается, пишет Bloomberg. После ударов США и Израиля поставки нефти и топлива из Персидского залива практически прекратились, а нефтеперерабатывающие компании в ряде стран региона начали сокращать объемы переработки и приостанавливать экспорт.

Несмотря на усилия по диверсификации поставок углеводородов, Китай продолжает получать около половины своей импортируемой нефти из стран Персидского залива. Почти весь иранский экспорт также направляется в Китай.

4 марта вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова наращивать поставки нефти в Китай и Индию при соответствующем запросе с их стороны.

3 марта аналитики в разговоре с «Ведомостями» предупредили о рисках для Китая, ЕС и Индии на фоне обострения ближневосточного конфликта и фактической блокировки Ормузского пролива. На тот момент котировки Brent выросли до $85 за барр.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте