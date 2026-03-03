Аналитики предупредили о рисках для ЕС, КНР и Индии из-за Ормузского пролива

По ее словам, если конфликт ограничится несколькими неделями, положительный эффект для бюджета будет краткосрочным. В случае же долгого и устойчивого ценового шока, сопоставимого с 2022 г., возможна новая волна инфляции в Европе и Азии и в меньшей степени в США. Это, по мнению эксперта, способно стать триггером мирового экономического кризиса. «В итоге, на самом деле, чем быстрее завершится конфликт, тем лучше и для мировой экономики в долгосрочном смысле, и для России», – заключила Беленькая.