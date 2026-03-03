Аналитики предупредили о рисках для ЕС, КНР и Индии из-за Ормузского пролива
Котировки Brent днем 3 марта выросли до $85 за барр. на фоне эскалации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива. Эксперты предупреждают о рисках для Китая, ЕС и Индии, а также о возможном ускорении глобальной инфляции.
Рост цен связан с перекрытием Ормузского пролива, через который в среднем в 2025 г. проходило 14 млн барр./сут. нефти и газового конденсата и около 6 млн барр./сут. нефтепродуктов, сообщил «Ведомостям» аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. По его словам, на четвертый день военных действий ситуация в проливе остается неопределенной, а плотность судоходства заметно снизилась.
«Передвигаются преимущественно суда Ирана и КНР, отмечено движение судов под флагами Панамы и Либерии. Де-факто пролив практически заблокирован, почему перевозчики Maersk и CMA CGM переориентируют суда в обход, Hapag Lloyd прекратила судоходство в проливе на неопределенный срок, греческие и японские компании указали своим судам не входить туда», – отметил Дудченко.
Возможности сухопутной альтернативы ограничены. В обход пролива действуют три нефтепровода – в Саудовской Аравии, ОАЭ и Иране. Но их мощности, по оценке Международного энергетического агентства, лишь 2,5–2,6 млн барр./сут.
Наиболее уязвимыми при длительной блокировке могут оказаться Китай, страны ЕС и Индия. По прогнозу JP Morgan, если пролив будет закрыт более 25 дней, нефтяные компании Ближнего Востока могут остановить добычу. Под давлением окажутся государства с низкими валютными резервами, включая Аргентину, Шри-Ланку и Турцию – из-за риска оттока капитала и девальвации. «При высоких мировых ценах на нефть эффект ощутят и американские домохозяйства, так как это негативно отразится на ценах на топливо в США», – добавил Дудченко.
Масштаб последствий для мировой и российской экономики будет зависеть от продолжительности и масштаба конфликта, а также от того, сохранится ли действующая система власти в Иране, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
По ее оценке, текущая эскалация уже выглядит серьезнее 12-дневной войны США и Израиля с Ираном в июне 2025 г., когда эффект ограничился краткосрочным ростом военной премии в цене нефти.
«Тогда не перекрывался Ормузский пролив, территория конфликта не расширялась до арабских нефтедобывающих государств Персидского залива с параличом узлов их важной на глобальном уровне инфраструктуры для транспортировки товаров, энергоресурсов и пассажиров, учитывая, что для России Дубай – один из ключевых финансовых и логистических хабов», – отмечает экономист.
Основной аспект влияния конфликта на мировую и российскую экономику – цены на нефть, согласна Беленькая. Среднесрочный рост цен теоретически способен поддержать нефтегазовые доходы российского бюджета, которые в январе опустились до минимума с 2020 г., а также экспорт металлов, включая драгоценные. «Главный вопрос – как долго продлится война вокруг Ирана», – подчеркнула Беленькая.
По ее словам, если конфликт ограничится несколькими неделями, положительный эффект для бюджета будет краткосрочным. В случае же долгого и устойчивого ценового шока, сопоставимого с 2022 г., возможна новая волна инфляции в Европе и Азии и в меньшей степени в США. Это, по мнению эксперта, способно стать триггером мирового экономического кризиса. «В итоге, на самом деле, чем быстрее завершится конфликт, тем лучше и для мировой экономики в долгосрочном смысле, и для России», – заключила Беленькая.
2 марта Ормузский пролив, через который проходит около 15% мировых поставок нефти и до 20% объемов СПГ, был закрыт. Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что они будут наносить удары по любому кораблю, который попытается пройти через него.