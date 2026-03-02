Как закрытие Ормузского пролива влияет на мировую экономику

Если военные действия в регионе затянутся, Китаю придется искать других поставщиков нефти, говорит доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. «Проблема в том, что просто так взять и купить другую нефть для одного и того же НПЗ нельзя, так как процессы переработки подстраиваются под определенный тип и свойства нефти и донастройка требует времени», – подчеркивает она. Конечно, у Китая есть запасы и время, но в целом это новый вызов, и степень его значимости будет зависеть от длительности военных действий. С учетом роста цен на энергоносители, расходы Китая, Индии и других стран – импортеров энергоносителей вырастут (если цена не фиксирована в контрактах и при заключении новых), подчеркивает Бондаренко.