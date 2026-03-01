Ормузский пролив: история и роль в мировой торговле энергоносителями

Ормузский пролив: история и роль в мировой торговле энергоносителямиИран разблокировал водный коридор между Персидским и Оманским заливами
1 марта Иран открыл Ормузский пролив для следования танкеров «до дальнейшего уведомления», заявил секретарь Совета политической целесообразности Мохсен Резайи. Днем ранее, 28 февраля, Исламская Республика полностью остановила движение по водной артерии на фоне военной операции Израиля и США. Чем важен этот пролив и какие инциденты в нем случались – в справке «Ведомостей».
Ормузский пролив расположен в северо‑западной части Индийского океана и служит связующим звеном между Персидским и Оманским заливами. Его северное побережье принадлежит Ирану, а южное – Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Оману. По форме напоминает полумесяц, выпуклый край которого обращен в сторону Иранского нагорья.
История
Ормузский пролив получил название от острова Ормуз, который в Средние века был ключевым звеном в торговле между Индией и Китаем. Уже в XIII в. местный порт превратился в крупный торговый узел: его посещали такие известные путешественники, как Марко Поло и Афанасий Никитин.
В XV в. остров был захвачен португальцами. Они возвели там крепость и установили контроль над проливом. Спустя два столетия, в 1622 г., Ормуз отошел к Персии.
В XIX–XX вв. пролив оказался в центре территориальных споров. В 1974 г. Иран и Оман заключили договор о разграничении морской границы, разделивший акваторию между двумя государствами. При этом ОАЭ по‑прежнему претендуют на острова Абу‑Муса, Большой и Малый Томб, расположенные в проливе.
Открытие нефтяных месторождений в Персидском заливе значительно повысило стратегическое значение пролива. В 1980‑е здесь развернулась «танкерная война» между Ираном и Ираком: стороны атаковали торговые суда, стремясь подорвать экономику друг друга и нарушить поставки энергоресурсов.
Характеристики
Протяженность Ормузского пролива составляет около 167 км. В самом узком месте, между иранским островом Ларак и оманским островом Большой Кувайн, ширина составляет 39 км, тогда как на других участках достигает 97 км. Глубина акватории доходит до 229 м, хотя есть и мелководные зоны с отметкой от 27 м.
Благодаря таким параметрам пролив способен пропускать крупнотоннажные суда, включая супертанкеры и газовозы, критически важные для глобальной энергетики.
Пролив служит связующим звеном между Персидским и Оманским заливами, а через последний – с Аравийским морем и Индийским океаном. Это единственный морской путь, обеспечивающий выход из Персидского залива в открытые воды Мирового океана.
В период 2023–2025 гг. через эту водную артерию ежегодно проходило 20% мирового объема сжиженного природного газа и 25% морских поставок нефти.
Навигация
Для обеспечения безопасности судоходства в проливе действует схема разделения движения: суда следуют по двум транспортным коридорам шириной около 3,2 км каждый, разделенным буферной зоной такой же ширины. Входящие в Персидский залив корабли используют один коридор, выходящие – другой.
Ормузский пролив считается международным согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., которая гарантирует свободный транзитный проход судов. Однако Иран, хотя и подписал документ, отказался от его ратификации. Это дает Исламской Республике теоретическую возможность ограничивать движение военных кораблей.
Регулирование судоходства в проливе осуществляет Международная морская организация. Для безопасного прохождения крупных танкеров через наиболее узкие участки капитаны выбирают время прилива: подъем уровня воды на 1,5–2 м создает необходимый запас глубины. В периоды максимальной загруженности интервал между судами может сокращаться до 6 мин.
В 1959 г. Иран расширил свои территориальные воды до 22 км, а в 1972 г. то же сделал Оман. В результате пролив оказался полностью «закрыт» территориальными водами этих государств. США и многие другие страны не признают этих ограничений и настаивают на праве свободного транзита.
Инциденты
Во время «Танкерной войны» (1984–1988) Ирак атаковал иранские суда у острова Харк, рассчитывая вынудить Тегеран закрыть пролив и спровоцировать вмешательство США. Однако Иран ограничился ответными ударами, оставив морской путь открытым.
В 1988 г. ВМС США провели операцию «Богомол» в ответ на подрыв американского фрегата на иранской мине. В ходе нее были атакованы две иранские нефтяные платформы, а также потоплены иранский фрегат и ряд более мелких кораблей. В том же году американский крейсер Vincennes сбил пассажирский Airbus A300 над Ормузским проливом, ошибочно приняв его за истребитель. В катастрофе погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.
В 2007 г. американская подлодка USS Newport News столкнулась в Ормузском проливе с японским нефтяным танкером MV Mogamigawa. Спустя два года она же врезалась в десантный транспорт‑док USS New Orleans, что привело к разливу дизельного топлива.
Иран неоднократно задерживал в Ормузском проливе иностранные суда. В 2015 г. был захвачен контейнеровоз Maersk Tigris, шедший под флагом Маршалловых Островов с грузом датской компании Maersk Line, в 2021 г. – южнокорейский танкер Hankuk Chemi, а в 2024 г. – португальский контейнеровоз MSC Aries.
В 2020 г. в ходе военно-морских учений иранских ВМС в Ормузском проливе фрегат «Джамаран» ошибочно атаковал вспомогательное судно «Конарак» противокорабельной ракетой. В результате погибли 19 моряков, еще 15 получили ранения.
В 2021 г. в Ормузском проливе из-за пожара затонуло вспомогательное судно иранских ВМС IRIS Kharg. Вспыхнув в машинном отделе, огонь быстро распространился по кораблю. Несмотря на усилия по тушению, которые продолжались 20 часов, спасти судно не удалось.
В 2025 г. сообщалось о помехах в работе GPS в районе пролива, что приводило к задержкам, отклонениям от маршрута и повышению риска аварий. В том же году разведка США зафиксировала подготовку Ирана к минированию водной артерии пролива, что вызвало серьезную обеспокоенность в Вашингтоне.
Иран неоднократно угрожал заблокировать пролив в ответ на военные действия или санкции. Например, такие заявления звучали в 2011, 2018 и 2025 гг. 28 февраля 2026 г. в ответ на совместную операцию Израиля и США, в результате которой был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, Исламская Республика закрыла пролив для движения танкеров.