Ормузский пролив: история и роль в мировой торговле энергоносителями

В 1988 г. ВМС США провели операцию «Богомол» в ответ на подрыв американского фрегата на иранской мине. В ходе нее были атакованы две иранские нефтяные платформы, а также потоплены иранский фрегат и ряд более мелких кораблей. В том же году американский крейсер Vincennes сбил пассажирский Airbus A300 над Ормузским проливом, ошибочно приняв его за истребитель. В катастрофе погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.