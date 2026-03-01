Что известно о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи. Главное

Что известно о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи. ГлавноеВ стране сформируют временный руководящий совет
Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, правивший Исламской Республикой более трех десятилетий, погиб 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля по Тегерану. Ему было 86 лет. Иранские СМИ подтвердили его гибель на рабочем месте и объявили 40-дневный траур.
28 февраля The New York Times сообщала об атаке на охраняемый комплекс Хаменеи в Тегеране. Источники израильского «12-го канала» и Reuters сообщили, что тело найдено. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Хаменеи мог погибнуть при атаке на резиденцию. Президент США Дональд Трамп в Truth Social подтвердил смерть Хаменеи. Он заявил, что аятолла не смог скрыться от американской разведки и очень сложных систем слежения. Позже информацию о гибели верховного лидера на рабочем месте распространили иранские СМИ.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил убийство Хаменеи, назвав его «тяжким преступлением», и пообещал принять ответные меры. Спикер парламента Ирана заявил, что США и Израиль перешли «красную черту и должны за это поплатиться».
Кто теперь будет руководить Ираном
Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что 1 марта в стране будет сформирован временный руководящий совет. Это временная мера до избрания преемника покойного Хаменеи. 88 членов совета экспертов соберутся и обсудят, кто станет следующим лидером. Хаменеи перед смертью назвал четыре имени – это один из возможных сценариев. По другому сценарию, в переходный период страной будет управлять совет из четырех человек до избрания нового лидера. Конкретных сроков нет, но предполагается, что власти будут действовать быстро, чтобы справиться с ситуацией, в которой оказалась страна.
Статья 111 Конституции Ирана предусматривает, что до избрания нового верховного лидера его обязанности будет выполнять временный совет. В этот орган входят президент Масуд Пезешкиан, председатель Верховного суда Голямхоссейн Мохсени-Эджеи и религиозный лидер из Совета стражей конституции.
The New York Times писала, что, по словам шести высокопоставленных чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции, Хаменеи поручил Лариджани и еще нескольким близким политическим и военным соратникам сделать так, чтобы Исламская Республика пережила не только американские и израильские бомбардировки, но и любые покушения на высшее руководство, в том числе на самого аятоллу Хаменеи. Хаменеи назначил четыре уровня преемственности для каждой из военных и государственных должностей. Он также поручил всем руководителям назначить до четырех кандидатов на замену и делегировал полномочия узкому кругу доверенных лиц, чтобы они принимали решения в случае, если связь с ним будет нарушена или он будет убит.
В июне 2025 г., во время 12-дневной войны с Израилем, Хаменеи, находясь в укрытии, назвал трех кандидатов, которые могли бы стать его преемниками. Их имена никогда не разглашались. The New York Times отмечает, что Лариджани среди них почти наверняка нет, поскольку он не является высокопоставленным шиитским священнослужителем, а это обязательное условие для любого преемника.
Чем был известен Хаменеи
Хаменеи родился в 1939 г. в Мешхеде в семье религиозного деятеля. В молодости он увлекался поэзией и художественной литературой, общался с музыкантами и светскими интеллектуалами. Он учился в Куме у аятоллы Хомейни, участвовал в подпольной борьбе против шаха, подвергался арестам и пыткам. После революции 1979 г. занимал руководящие посты, а в 1981 г. стал президентом, пережив покушение. В 1989 г., после смерти Хомейни, занял пост верховного лидера и больше ни разу не покидал Иран. Хаменеи был женат на Мансуре Ходжасте Багхарзаде, у них шестеро детей.
В качестве верховного лидера Хаменеи определял внешнюю политику Ирана как непримиримую к Израилю и США. Он курировал развитие ядерной программы и расширение влияния через Корпус стражей исламской революции и союзные группировки в регионе. В Иране верховный лидер – не просто религиозный деятель, отмечает Al Jazeera. Он является главой правительства, верховным главнокомандующим, руководителем экономики, лидером общества и главой государства. Согласно иранской Конституции, основанной на шиитской политической теологии, он также считается лидером всех мусульман мира и обладает определенными божественными правами. Именно поэтому все его указы имели обязательную силу для иранцев.