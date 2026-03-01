Что известно о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи. Главное

The New York Times писала, что, по словам шести высокопоставленных чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции, Хаменеи поручил Лариджани и еще нескольким близким политическим и военным соратникам сделать так, чтобы Исламская Республика пережила не только американские и израильские бомбардировки, но и любые покушения на высшее руководство, в том числе на самого аятоллу Хаменеи. Хаменеи назначил четыре уровня преемственности для каждой из военных и государственных должностей. Он также поручил всем руководителям назначить до четырех кандидатов на замену и делегировал полномочия узкому кругу доверенных лиц, чтобы они принимали решения в случае, если связь с ним будет нарушена или он будет убит.