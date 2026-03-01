Ядерная сделка, протесты и фетвы: чем известен погибший лидер Ирана Али Хаменеи

Ядерная сделка, протесты и фетвы: чем известен погибший лидер Ирана Али ХаменеиАятолла убит в ходе военной операции Израиля и США
Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранские государственные СМИ подтвердили гибель аятоллы. Президент страны Масуд Пезешкиан назвал его убийство «тяжким преступлением» и пообещал принять ответные меры. В Исламской Республике объявлен 40-дневный траур. Что известно о бывшем руководителе одного из самых закрытых государств мира – в справке «Ведомостей».
Оппозиционная деятельность
Сейед Али Хосейни Хаменеи родился 19 апреля 1939 г. в священном для шиитов городе Мешхед на северо-востоке Ирана. Его дед Сейед Хоссейн был известным богословом в Иранском Азербайджане и носил титул аятоллы (мог самостоятельно выносить фетвы – решения по вопросам мусульманского права). Несмотря на это, семья жила бедно. С четырех лет мальчик изучал Коран, затем поступил в исламскую школу. Там на взгляды подростка оказал влияние религиозный активист Навваб Сефеви, который в 1955 г. пытался организовать убийство премьер-министра Хусейна Ала и был казнен.
В 1957 г. Хаменеи отправился учиться в теологическую школу в Куме. Его наставником стал будущий лидер Исламской революции Рухолла Хомейни. Юный проповедник выступал против шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, за что неоднократно подвергался арестам. Всего он провел в тюрьмах чуть более двух лет. В 1975 г. будущего лидера Ирана выслали из страны.
В руководстве страны
В ходе Исламской революции в январе 1979 г. Хомейни включил Хаменеи в состав Исламского революционного совета. Также он назначил соратника имамом пятничной молитвы. В 1981 г. Хаменеи пытались убить члены леворадикальной оппозиционной группировки: проповедник пострадал при взрыве в мечети Абузар в Тегеране, с тех пор у него частично парализована правая рука. В том же году он был избран генеральным секретарем Исламской революционной партии и новым президентом, набрав более 95% голосов.
Хаменеи руководил страной во время ирано-иракской войны. При нем Корпус стражей исламской революции (КСИР) превратился в элитное военное формирование, что обеспечило будущему лидеру авторитет в армейской среде. В 1985 г. он переизбирался президентом с 85% голосов.
Правление
В 1989 г. Али Хаменеи стал преемником Рухоллы Хомейни, хотя высшим духовным званием аятоллы на тот момент не обладал. Чтобы обеспечить его избрание, после смерти верховного лидера в Конституцию Ирана пришлось внести поправки, согласно которым должность может получить любой знаток исламского права.
Референдум прошел в июле 1989 г. (97,6% участников поддержали изменения), а уже 6 августа Совет экспертов избрал Хаменеи новым высшим руководителем страны: за его кандидатуру проголосовали 60 из 74 членов. В день избрания Али Хаменеи был объявлен аятоллой, хотя полного признания в качестве величайшего аятоллы (аль‑узма) он впоследствии так и не получил.
Одна из наиболее известных фетв Хаменеи – о ядерном оружии. В октябре 2003 г. он наложил устный запрет на производство, накопление и применение любого вида оружия массового уничтожения, а в 2005-м подтвердил это в официальном заявлении иранского правительства на заседании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Фетва, которая называет атомные боеголовки «абсолютным харамом», сохраняет силу до сих пор. При этом обогащением урана Иран занимается еще со времен шаха.
В начале 2000-х ряд стран, прежде всего США, Израиль и европейские государства, стали выражать обеспокоенность тем, что иранская ядерная программа может иметь военную направленность и быть нацелена на создание ядерного оружия. В 2006 г. на этом фоне против страны ввели очередные санкции. Спустя девять лет Иран и группа 5+1 подписали так называемую ядерную сделку, предполагающую жесткий лимит на обогащение, однако в 2018-м из нее вышли США.
В 2010 г. Хаменеи издал фетву, запрещающую оскорбление сподвижников Мухаммеда, которых почитают мусульмане-сунниты. Это решение было принято после инцидента с кувейтским шиитским священнослужителем Ясиром аль-Хабибом, который оскорбил третью жену пророка. Также Хаменеи сформулировал принципы «стратегии терпения», которая определяет внешнеполитическое поведение Ирана: не участвовать в конфликте, если нет шансов на победу, и уклоняться от попыток противника навязать бой на невыгодных условиях.
В марте 2015 г. арабские СМИ сообщали, что Хаменеи находится в критическом состоянии после операции и столкнулся с отказом органов. За полгода до этого ему провели успешную операцию на предстательной железе.
В конце 2017 г. в Иране вспыхнули протесты из-за экономических проблем. Жертвами столкновений стали несколько десятков человек, тысячи были арестованы. К началу 2018-го КСИР подавил протест, однако через год по стране прокатилась новая волна выступлений из-за повышения цен на бензин.
В январе 2020 г. иранские военные по ошибке сбили украинский Boeing. Гибель 176 человек спровоцировала антиправительственные митинги. В 2022-м иранцы протестовали из-за убийства задержанной полицией Махсы Амини, отказавшейся носить хиджаб. В конце 2025 г. Исламскую Республику захлестнула крупнейшая на сегодняшний день протестная кампания. Долгое время в Иране был отключен интернет, западные страны обвинили руководство страны в убийстве тысяч протестующих.