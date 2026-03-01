Ядерная сделка, протесты и фетвы: чем известен погибший лидер Ирана Али Хаменеи

В ходе Исламской революции в январе 1979 г. Хомейни включил Хаменеи в состав Исламского революционного совета. Также он назначил соратника имамом пятничной молитвы. В 1981 г. Хаменеи пытались убить члены леворадикальной оппозиционной группировки: проповедник пострадал при взрыве в мечети Абузар в Тегеране, с тех пор у него частично парализована правая рука. В том же году он был избран генеральным секретарем Исламской революционной партии и новым президентом, набрав более 95% голосов.