Иран подтвердил гибель своего верховного лидера

28 февраля о гибели Хаменеи писали СМИ, хотя Тегеран эти сведения опровергал. Источники израильского «12 канала» и агентства Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщали, что тело верховного лидера уже было найдено. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также говорил, что в ходе ударов по Ирану была атакована резиденция Хаменеи, а сам он мог погибнуть в результате этой атаки.