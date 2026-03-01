Газета
Главная / Политика /

Иран подтвердил гибель своего верховного лидера

Хаменеи погиб на рабочем месте в своей тегеранской резиденции
Ведомости

Иранское агентство Fars сообщило о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на рабочем месте в его тегеранской резиденции. В заявлении агентства указывается, что в момент смерти он находился в своем кабинете и исполнял служебные обязанности. Отмечается, что аятолла погиб рано утром 28 февраля.

Произошедшее в Fars назвали трусливым нападением, добавив, что опубликованные ранее в прессе утверждения о нахождении лидера Ирана в укрытии не соответствуют действительности. Информацию о гибели Хаменеи также распространили иранские агентства Tasnim, IRNA, ISNA и Mehr.

Ядерная сделка, протесты и фетвы: чем известен погибший лидер Ирана Али Хаменеи

Политика / Международные новости

В связи с произошедшим правительство республики объявило 40-дневный траур и семидневные государственные выходные.

Президент США Дональд Трамп писал в социальной сети Truth Social, что Хаменеи мертв. Смерть лидера Исламской Республики он назвал «шансом для иранского народа» и призвал КСИР и иранских военных прекратить сопротивление. Трамп также пообещал, что удары по Ирану будут продолжаться до тех пор, «пока это необходимо для достижения мира на Ближнем Востоке и в мире».

28 февраля о гибели Хаменеи писали СМИ, хотя Тегеран эти сведения опровергал. Источники израильского «12 канала» и агентства Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщали, что тело верховного лидера уже было найдено. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также говорил, что в ходе ударов по Ирану была атакована резиденция Хаменеи, а сам он мог погибнуть в результате этой атаки.

