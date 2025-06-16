Что известно о ядерной программе Ирана

Наиболее характерна для этого периода история Бушерской атомной электростанции, которую начали возводить на юге Ирана в 1975 г. силами германской компании. Ее специалисты завершили около 85% работы. Но проект встал после Исламской революции и оставался недостроенным около 30 лет. В 1992 г. Иран подписал соглашение о возобновлении стройки с Россией. В сентябре 2011 г. к сети подключили первый энергоблок Бушерской АЭС. В ноябре 2014 г. страны подписали еще один контракт – на сооружение второго и третьего энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000.