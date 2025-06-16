Что известно о ядерной программе Ирана

Что известно о ядерной программе ИранаИзраиль атаковал ее объекты в ходе операции «Восстающий лев»
13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой нанес массированные удары по ядерным объектам Ирана и местам жительства ведущих физиков. Что представляет собой иранская ядерная программа – в справке «Ведомостей».
Как стартовала иранская ядерная программа
Иран запустил свой ядерный проект во время правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви в 1950-е. Его начали при поддержке США и по программе развития мирной атомной энергии администрации Дуайта Эйзенхауэра «Атом ради мира». В 1967 г. специально для развития ядерной энергетики в стране основали Тегеранский ядерный исследовательский центр. Соединенные Штаты поставили в него первый реактор мощностью 5 МВт от GA Technologies, почти 6 кг урана и 112 г плутония.
На старте работы вели под строгим внешним контролем. В 1958 г. Иран официально стал членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и затем регулярно принимал его инспекции. В 1968–1970 гг. он добровольно ограничил себя в использовании смертоносной технологии, подписав и затем ратифицировав Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В 1974 г. Иран подписал всеобъемлющее соглашение о гарантиях МАГАТЭ, чем еще раз подтвердил, что занимается только мирным атомом. В тот же год Тегеран впервые опубликовал план развития ядерной энергетики, согласно которому в стране планировали построить 22 ядерных реактора совокупной мощностью около 20 ГВт.
В 1974 г. Иран за $1 млрд приобрел 10% акций завода по обогащению урана в Трикастане (Франция), которыми владел международный консорциум Eurodif. Над первыми энергоблоками работали специалисты из немецкой компании Kraftwerk Union и французской французской Framatome. По данным СМИ, Соединенные Штаты планировали построить на территории Ирана шесть-восемь реакторов, Германия – 4, Франция – 8.
Вместе с инфраструктурой для ядерной энергетики в стране создали научно-технический потенциал, который при желании можно использовать для создания ядерного оружия. Вскоре западные спецслужбы и специалисты МАГАТЭ признали Иран «пороговым государствам» – тем, кто стоит на пороге создания оружейного урана. По подсчетам МАГАТЭ, запасов обогащенного урана в Иране хватит на шесть атомных бомб.
Почему Запад обеспокоился ядерной программой Ирана
В 1979 г. в Иране свергли шахский режим. В результате революции страна стала Исламской Республикой. В итоге Иран покинули западные физики и инженеры, а атомный проект оказался приостановлен.
Наиболее характерна для этого периода история Бушерской атомной электростанции, которую начали возводить на юге Ирана в 1975 г. силами германской компании. Ее специалисты завершили около 85% работы. Но проект встал после Исламской революции и оставался недостроенным около 30 лет. В 1992 г. Иран подписал соглашение о возобновлении стройки с Россией. В сентябре 2011 г. к сети подключили первый энергоблок Бушерской АЭС. В ноябре 2014 г. страны подписали еще один контракт – на сооружение второго и третьего энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000.
В 1980-е Иран возобновил ядерную программу с помощью технологий из Пакистана и КНР. Параллельно западные страны начали опасаться, что исламские власти использует поставленное им оборудование для производства вооружений. В 1992–1993 гг. США и Израиль впервые обвинили Иран в наличии военной ядерной программы.
Под подозрение, например, попал Исследовательский центр атомной энергии в Бонабе. По иранской версии, он проводил исследования для сельскохозяйственных целей. Но западные специалисты полагали, что работы там выходят за пределы мирной программы. В 1997 г. тогдашний гендиректор МАГАТЭ Ханс Бликс посетил центр с проверкой, но не нашел незаявленной деятельности.
В 2003 г. в Иране все-таки нашли центрифуги для обогащения урана, не зарегистрированные МАГАТЭ. Представители организации заявили, что мощности заводов на территории страны превышают необходимые для мирных целей. Позже Иран признал, что занимался центрифужным и лазерным обогащением.
Под следствием, например, оказался военный комплекс в Парчине, на территории которого занимаются разработкой и производством ракет и взрывчатых веществ. В 2004 г. в СМИ писали, что в Парчине строят контейнеры для гидродинамических экспериментов. В МАГАТЭ посчитали, что такие опыты могут считаться признаками разработки оружия. В 2015 г. инспекторы проверили военный комплекс в Парчине и, по данным СМИ, нашли на его территории следы ядерных материалов.
Как шли переговоры по ядерной сделке
После обнаружения в Иране следов обогащенного урана с ним незамедлительно начали переговоры. В 2003 г. под международным давлением Тегеран подписал специальный протокол к ДНЯО и по рекомендациям МАГАТЭ приостановил производство тяжелой воды и заводы по обогащению.
В 2005 г. в Иране прошли выборы, которые выиграл консерватор Махмуд Ахмадинежад. После победы он возобновил ядерный проект и почти прекратил переговоры. В итоге в МАГАТЭ зафиксировали нарушение Ираном своих обязательств отдельной резолюцией. Вслед ООН запретила оружейный экспорт, ввоз ядерных материалов и оборудования для ядерной промышленности в 2006–2010 гг.
Параллельно США и ЕС ввели против Ирана санкции, которые затронули почти все секторы его экономики: торговлю, финансы, технологический и топливно-энергетический комплексы. Перед началом спецоперации в 2022 г. Иран считался мировым лидером по числу компаний и физлиц, оказавшихся под санкциями.
Несмотря на все ограничения, Иран завершил создание полного ядерного топливного цикла и после этого возобновил переговоры с западными странами. В 2015 г. Тегеран вместе с международными посредниками – Россией, Китаем, США, Великобританией, Францией и Германией – разработали Совместный всеобъемлющий план действий. Он предусматривал снятие санкций в обмен на постоянный внешний контроль над атомной энергетикой и отказ от ядерного оружия. В СМИ этот документ называли просто ядерной сделкой. Ее подписали 14 июля 2015 г. и затем закрепили резолюцией ООН № 2231.
В мае 2018 г. Соединенные Штаты по инициативе президента Дональда Трампа вышли из сделки и возобновили санкции. После этого Иран еще около года соблюдал договоренности. Но затем возобновил ядерные эксперименты. В мае 2019 г. Тегеран вернулся к первоначальной стратегии и восстанавливал мощности предприятий, которые переориентировал после подписания ядерной сделки, – например, заводов по обогащению урана в Натанзе, реактора в Араке и подземного предприятия в Фордо.
Комплекс в Араке считается одним из крупнейших ядерных объектов Ирана. Он включает в себя ядерный реактор мощностью 40 МВт (IR-40), который позволяет производить оружейный плутоний, и завод, выпускающий для него до 100 т тяжелой воды в год.
Реактор начали строить в 2004 г. Но на время переговоров работы прекратили. В 2016 г. Иран извлек активную зону реактора и залил ее бетоном. Завод при этом сконцентрировался на медицинской продукции с использованием дейтерия и изотопного газа кислород-18. Из-за срыва ядерной сделки в мае 2019 г. комплекс в Араке вернулся к первоначальным планам.
Тегеран официально подтвердил существование заводов в Натанзе во время визита тогдашнего гендиректора МАГАТЭ Мухаммеда аль-Барадеи в 2003 г. Комплекс состоит из шести надземных и трех подземных зданий, которые рассчитаны не менее чем на 50 000 центрифуг. Благодаря переговорам Иран остановил 2/3 центрифуг и ограничил обогащение урана до 3,67% (выпуск оружия требует не менее 20%).
После срыва ядерной сделки заводы в Натанзе нарастили мощности и в апреле 2021 г. могли обогащать уран до 60%. В ноябре 2024 г. Тегеран проинформировал МАГАТЭ о плане по установке там еще 6000 центрифуг.
Подземный завод по обогащению урана в Фордо находится на глубине 80–90 м. Его запустили в 2012 г. По официальной версии, 3000 центрифуг обогащали на нем уран под нужды медицины, сельского хозяйства, промышленности и науки (до 20%). В результате сорванной сделки в 2023 г. специалисты МАГАТЭ обнаружили на заводе частицы урана, которые обогатили почти до 84%. В июне 2025 г. глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран поставил на заводе новые производительные центрифуги IR-6.
К февралю 2021 г. Иран значительно ограничил доступ МАГАТЭ к своим объектам и фактически приостановил инспекции. В итоге при администрации Джо Байдена США попробовали вернуться к ядерной сделке. В частности, провели в Вене непрямые переговоры с Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. Но результатов они не принесли.
В мае 2025 г. в Омане прошли новые американо-иранские переговоры по возобновлению ядерной сделки. По итогам Дональд Трамп заявил, что предложения Тегерана неприемлемы. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в свою очередь заявлял, что американские предложения противоречат интересам его страны.
Сколько в Иране ядерных объектов
В общей сложности в стране находится 18 объектов ядерной инфраструктуры. Например, в центральной провинции Исфахан расположены научно-исследовательский центр на 3000 специалистов, заводы по переработке урана и производству топливных таблеток для реактора IR-40. В Ардакане завод перерабатывает в желтый кек руды с уранового рудника Саганд. В совокупности запасы месторождения насчитывают 1,55 млн т. Материал используется как для атомной энергетики, так и для вооружений.
Помимо прочего Иран возводит две новые атомные электростанции: в южной провинции Хормозган – АЭС «Сирик» мощностью 5000 МВт, в юго-западной Хузестан – АЭС «Карун» мощностью 300 МВт. Всего к 2041 г. страна планирует построить пять АЭС совокупной мощностью 20 ГВт.
Многие ядерные объекты в Иране регулярно подвергаются атакам. В 2024 г. американский новостной портал Axios сообщил, что в результате израильских авиаударов по Ирану в Парчине могли ликвидировать секретный центр по разработке ядерного оружия.
Комплекс в Натанзе также неоднократно подвергался нападениям. В 2009–2010 гг. он выдержал несколько кибератак, в том числе заражение вирусом Stuxnet. В 2021 г. в результате взрыва на нем произошла авария в распределительной электросети, иранские власти посчитали инцидент провокацией Израиля. В июне 2025 г. гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в ходе израильской операции «Восстающий лев» атакованы надземная часть опытного завода в Натанзе и электроинфраструктура предприятия.