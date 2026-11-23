При этом NYT писала, что этот вопрос Хуанг лично обсуждал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По данным газеты, Вэнс близок к «некоторым из самых ярых сторонников и почитателей Хуанга», таким как сопредседатель совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс.