Хуанг вернулся в штаб-квартиру Nvidia под аплодисменты сотрудников
Гендиректор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг прибыл в штаб-квартиру компании в штате Калифорния после кратковременной отставки. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Сотрудники встретили Хуанга громкими аплодисментами. В свою очередь, глава Nvidia сделал поклон в знак благодарности. Он извинился перед сотрудниками и пообещал «стать лучшим генеральным директором во второй раз».
«Я совершил несколько ужасных ошибок, и я собираюсь работать над тем, чтобы вернуться», – сказал он.
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должности президента и генерального директора компании. Решение было принято после серии обсуждений и встреч с Хуангом. Оно вступило в силу немедленно.
В тот же день президент США Дональд Трамп поддержал решение совета директоров Nvidia вернуть Хуанга на должность генерального директора. Он отметил, что у американских властей нет доказательств противоправных действий гендиректора.
При этом NYT писала, что этот вопрос Хуанг лично обсуждал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По данным газеты, Вэнс близок к «некоторым из самых ярых сторонников и почитателей Хуанга», таким как сопредседатель совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс.