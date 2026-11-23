В апреле 2024 г. на Чибиса было совершено нападение после его встречи с местными жителями в Апатитах. В результате Чибис получил ножевое ранение в живот. Нападавшего Александра Быданова задержали в тот же день. Он был признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорен к 13 годам лишения свободы. В феврале стало известно, что Быданов погиб в ходе спецоперации на Украине.