Губернатор Мурманской области Чибис дает показания в МосквеПо информации ТАСС, он задержан за хищение
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дает показания в Москве, сообщила министр информационной политики региона Ирина Бринькова «Ведомостям».
«Губернатор не задержан, он дает показания в Москве, куда улетел сегодня в плановую рабочую поездку. Различные события происходили у нас в последнее время (был задержан ряд управленцев. – «Ведомости»), поэтому совершенно логично, что Андрей Владимирович дает показания», – сказала она.
Бринькова не уточнила, в каком процессуальном статусе находится Чибис, а также возбуждено ли уголовное дело.
ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что Чибис был задержан за хищение. С ним ведутся следственные действия.
Позднее ТАСС со ссылкой на правительство региона сообщил, что Чибис дает показания, но информация о его задержании не подтверждается.
Тем временем в правительстве Мурманской области проводятся следственные действия, сообщила ТАСС Бринькова. Она отметила, что поездка Чибиса в Москву была плановой.
Отмечается, что правительство Мурманской области работает в штатном режиме.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила, что Чибис задержан. Его подозревают в совершении ряда преступлений, совершенных по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Третьим лицам инкриминируются хищение бюджетных денежных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 млн руб., растрата бюджетных средств регионального министерства транспорта, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд руб., а также незаконные валютные операции. Сам Чибис задержан в рамках расследования данного уголовного дела.
Чибис стал врио губернатора региона после досрочной отставки Марины Ковтун в марте 2019 г. В сентябре того же года Чибис победил на губернаторских выборах и официально вступил в должность 27 сентября. В сентябре 2024 г. был переизбран на второй срок.
До назначения главой региона Чибис занимал пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с декабря 2013 г. по март 2019 г. В Минстрое курировал вопросы ЖКХ, формирования комфортной городской среды и цифровизации городского хозяйства.
В апреле 2024 г. на Чибиса было совершено нападение после его встречи с местными жителями в Апатитах. В результате Чибис получил ножевое ранение в живот. Нападавшего Александра Быданова задержали в тот же день. Он был признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорен к 13 годам лишения свободы. В феврале стало известно, что Быданов погиб в ходе спецоперации на Украине.