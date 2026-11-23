Армия России поразила локомотив ВСУ в Харьковской области
Вооруженные силы России в Харьковской области нанесли удар по железнодорожному локомотиву, который перевозил вооружение и военную технику ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Атака была воспроизведена беспилотниками днем 23 ноября, отметили в ведомстве.
Кроме того, в акватории Черного моря восточнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ.
23 ноября Минобороны также сообщало о поражении электроподстанции в Днепропетровске. В районе железнодорожной станции «Днепродзержинск» в Днепропетровской области поражены два локомотива, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники ВСУ.