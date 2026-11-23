В Белгороде предупредили о подозрительных купюрах с химикатами
В Белгороде предупредили о появлении подозрительных денежных купюр, на которых могут находиться следы опасных химических веществ. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.
В ведомстве отметили, что контакт с купюрами способен нанести вред здоровью.
Согласно сообщению, подозрительные банкноты были замечены в нескольких районах Белгорода. «Крайне важно не прикасаться к любым подозрительным предметам, найденным на улице, в том числе к деньгам», – сказано в сообщении.
Жителям также рекомендовали не поднимать оставленные без присмотра кошельки, банковские карты, пакеты, коробки, игрушки, бутылки, телефоны, пауэрбанки и другие предметы. Отмечается, что даже безобидные на вид вещи могут представлять опасность, поскольку их могли оставить намеренно.
При обнаружении подозрительного предмета горожанам советуют отойти на безопасное расстояние, не пытаться осмотреть находку и позвонить по номеру 112, сообщив свое местоположение и описание предмета.
22 ноября стало известно, что в Макеевке в ДНР мужчина подобрал пятитысячные купюры, после этого его госпитализировали с отравлением. Медики не установили, каким веществом был отравлен мужчина. Ему оказали необходимую помощь, его состояние стабильное.