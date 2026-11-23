ФНС: новая система взыскания долгов принесла бюджету 60 млрд рублейЧисло должников в России сократилось на 7 млн человек
Дополнительные поступления в бюджет России после запуска системы работы с задолженностью граждан совместно с Верховным судом за 10 месяцев 2026 г. составили 60 млрд руб. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Егорова, раньше взыскание долга проходило через налоговую службу, суды и судебных приставов и в среднем занимало 12 месяцев. За это время сумма задолженности увеличивалась примерно в 1,5 раза за счет пеней, судебных пошлин и исполнительских сборов.
Новая система объединила данные о долгах по ИНН: граждане могут проверить и оплатить задолженность через налоговые сервисы, портал «Госуслуги» и банки. При этом средства автоматически распределяются по соответствующим бюджетам, а граждане сохраняют право обжаловать списание.
Егоров сообщил, что после внедрения системы число должников сократилось на 7 млн человек. Средний срок взыскания теперь составляет около месяца, а рост долга ограничивается примерно 2%. Количество судебных заседаний по взысканию задолженности с граждан снизилось с 3,8 млн в прошлом году до 120 000 в 2026 г.
В июле «Ведомости» со ссылкой на данные ФНС писали, что ведомство во II квартале текущего года инициировало запуск 22,7% от всех банкротств в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Результат оказался на 7,6 процентного пункта (п. п.) выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. В абсолютном выражении число инициированных налоговиками банкротств во II квартале выросло почти вдвое: с 238 в апреле – июне 2025 г. до 464. Одновременно практически зеркально снизилась доля банкротств, запущенных кредиторами: 60,4% против 68% во II квартале 2025 г. (или 1235 против 1075), следует из статистики. При этом доля должников, которые сами просят признать себя банкротами, практически не изменилась и составила 16,5% после 16,7% годом ранее.