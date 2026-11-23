В июле «Ведомости» со ссылкой на данные ФНС писали, что ведомство во II квартале текущего года инициировало запуск 22,7% от всех банкротств в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Результат оказался на 7,6 процентного пункта (п. п.) выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. В абсолютном выражении число инициированных налоговиками банкротств во II квартале выросло почти вдвое: с 238 в апреле – июне 2025 г. до 464. Одновременно практически зеркально снизилась доля банкротств, запущенных кредиторами: 60,4% против 68% во II квартале 2025 г. (или 1235 против 1075), следует из статистики. При этом доля должников, которые сами просят признать себя банкротами, практически не изменилась и составила 16,5% после 16,7% годом ранее.