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Главная / Экономика /

Налоговики инициировали почти четверть банкротств юрлиц во II квартале

Эксперты связывают это с экономической ситуацией и укреплением позиции ФНС в банкротстве
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) во II квартале текущего года инициировала запуск 22,7% от всех банкротств в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Это следует из статистики Федресурса, с которой ознакомились «Ведомости». Результат оказался на 7,6 процентного пункта (п. п.) выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. При этом данные за I квартал 2026 г. отсутствуют, сообщил представитель Федресурса. В показатель включены процедуры, инициированные всеми налоговыми органами, а не только центральным аппаратом ведомства, уточнил он. В абсолютном выражении число инициированных налоговиками банкротств во II квартале выросло почти вдвое: с 238 в апреле – июне 2025 г. до 464.

Одновременно практически зеркально снизилась доля банкротств, запущенных кредиторами: 60,4% против 68% во II квартале 2025 г. (или 1235 против 1075), следует из статистики. При этом доля должников, которые сами просят признать себя банкротами, практически не изменилась и составила 16,5% после 16,7% годом ранее.

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