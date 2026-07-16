Налоговики инициировали почти четверть банкротств юрлиц во II квартале

Федеральная налоговая служба (ФНС) во II квартале текущего года инициировала запуск 22,7% от всех банкротств в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Это следует из статистики Федресурса, с которой ознакомились «Ведомости». Результат оказался на 7,6 процентного пункта (п. п.) выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. При этом данные за I квартал 2026 г. отсутствуют, сообщил представитель Федресурса. В показатель включены процедуры, инициированные всеми налоговыми органами, а не только центральным аппаратом ведомства, уточнил он. В абсолютном выражении число инициированных налоговиками банкротств во II квартале выросло почти вдвое: с 238 в апреле – июне 2025 г. до 464.