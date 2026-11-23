В конце августа суд в КНР приговорил к смертной казни с отсрочкой на два года бывшего секретаря парткома Коммунистической партии Китая провинции Хубэй Цзян Чаоляна по делу о коррупции. Суд установил, что Цзян Чаолян в период с 1995 по 2005 г. незаконно получил более 746 млн юаней ($111 млн) от организаций и частных лиц на финансовом рынке.