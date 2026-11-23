В Китае экс-замгубернатора приговорили к смертной казни за взятки в $29 млн
Бывшего заместителя губернатора китайской провинции Чжэцзян Гао Синфу приговорили к смертной казни за получение взяток на сумму около $29 млн, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Исполнение приговора отсрочено на два года.
Решение 23 ноября вынес народный суд средней ступени города Ичунь провинции Цзянси. Гао Синфу также назначили пожизненное лишение политических прав и конфискацию всего личного имущества.
Суд установил, что с 2004 по 2025 г. чиновник использовал свое служебное положение для оказания содействия компаниям и частным лицам в получении строительных подрядов, выходе на фондовый рынок и ведении бизнеса. За это он лично или через посредников получил взятки.
Суд признал размер взяток особо крупным, а ущерб государственным и общественным интересам – исключительно серьезным. При этом при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: обвиняемый признал вину, раскаялся, добровольно сообщил следствию о ранее неизвестных эпизодах коррупции и содействовал возврату незаконно полученных средств.
В разные годы Гао Синфу занимал руководящие должности в строительных и транспортных компаниях, был заместителем губернатора провинции Чжэцзян, а позднее – заместителем председателя Постоянного комитета провинциального Собрания народных представителей.
В конце августа суд в КНР приговорил к смертной казни с отсрочкой на два года бывшего секретаря парткома Коммунистической партии Китая провинции Хубэй Цзян Чаоляна по делу о коррупции. Суд установил, что Цзян Чаолян в период с 1995 по 2005 г. незаконно получил более 746 млн юаней ($111 млн) от организаций и частных лиц на финансовом рынке.