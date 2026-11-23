12 ноября начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин заявил, что в России за 2025–2026 гг. к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлекли более 25 000 должностных лиц. По его словам, правоохранительные органы ежегодно выявляют более 40 000 коррупционных преступлений, около 60% из которых связаны со взяточничеством.