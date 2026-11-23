«Известия»: в ФАДН прошли обыски по делу о хищении
В офисе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) прошли обыски по делу о хищении 360 млн руб. Об этом сообщают «Известия» а Telegram-канале. Издание также опубликовало кадры с оперативными мероприятиями в офисе ФАДН.
Кроме того, по данным издания, правоохранители задержали начальника управления программ и проектов в сфере национальной политики Анастасию Берновскую.
12 ноября начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин заявил, что в России за 2025–2026 гг. к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлекли более 25 000 должностных лиц. По его словам, правоохранительные органы ежегодно выявляют более 40 000 коррупционных преступлений, около 60% из которых связаны со взяточничеством.
17 сентября генпрокурор Александр Гуцан сообщил, что за пять лет российские суды осудили более 60 000 чиновников по коррупционным делам. Стоимость арестованного имущества обвиняемых превысила 800 млрд руб.