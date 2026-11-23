Джигурда родился 27 марта 1961 г. в Киеве. В 1987 г. окончил Театральное училище имени Щукина, после чего работал в Московском новом драматическом театре, Театре Рубена Симонова и театре «У Никитских ворот». В кино дебютировал в том же году в картине «Раненые камни». Среди других его работ – фильмы «Любовницы», «Что творят мужчины! 2», «Тарас Бульба» и «За последней чертой». Также Джигурда известен как певец и исполнитель авторских песен.