Джигурду госпитализировали с инфарктом
Актера и кинорежиссера Никиту Джигурду доставили на скорой помощи в реанимацию с инфарктом. Об этом «РИА Новости» сообщила его супруга Марина Анисина.
По ее словам, артиста привезли в больницу в 09:30. Врачи попросили связаться с ними через несколько часов, чтобы узнать о его состоянии. Телефона при себе у Джигурды нет, уточнила жена.
5 ноября Джигурду внесли в базу данных Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. На ресурсе говорится, что Джигурда поддерживает действия России. Указывается, что он, будучи уроженцем Киева и гражданином Украины, поддержал спецоперацию и приобрел российское гражданство.
Джигурда родился 27 марта 1961 г. в Киеве. В 1987 г. окончил Театральное училище имени Щукина, после чего работал в Московском новом драматическом театре, Театре Рубена Симонова и театре «У Никитских ворот». В кино дебютировал в том же году в картине «Раненые камни». Среди других его работ – фильмы «Любовницы», «Что творят мужчины! 2», «Тарас Бульба» и «За последней чертой». Также Джигурда известен как певец и исполнитель авторских песен.