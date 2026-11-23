Пашинян представил проект новой конституции Армении без упоминаний Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал проект новой конституции республики на специальном интернет-портале, предназначенном для общественного обсуждения. Об этом говорится на сайте главы правительства.
По его словам, сайт создан для того, чтобы граждане могли ознакомиться с документом и направить свои предложения.
В преамбуле проекта отсутствует упоминание Декларации о независимости Армении, принятой 23 августа 1990 г. В ее начале содержится ссылка на совместное постановление Армянской ССР и Нагорного Карабаха 1989 г. о воссоединении.
В конце мая Пашинян заявил, что его партия «Гражданский договор» после победы на парламентских выборах 7 июня и получения большинства инициирует принятие новой конституции путем референдума. Пашинян подчеркнул, что вопрос конституции – исключительно внутренняя повестка Еревана и не обсуждается с Азербайджаном или другими партнерами. Он напомнил, что этот пункт заложен в предвыборную программу правящей партии.
По итогам выборов 7 июня в новый состав национального собрания вошли три политические силы. Партия «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов (726 819 избирателей), блок «Сильная Армения» – 23,27% (340 060), блок «Армения» – 9,92% (144 983). «Гражданский договор» получил 64 мандата, «Сильная Армения» – 29, «Армения» – 12.
2 августа президент Армении Ваагн Хачатурян вновь назначил Пашиняна премьер-министром страны.