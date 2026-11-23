В конце мая Пашинян заявил, что его партия «Гражданский договор» после победы на парламентских выборах 7 июня и получения большинства инициирует принятие новой конституции путем референдума. Пашинян подчеркнул, что вопрос конституции – исключительно внутренняя повестка Еревана и не обсуждается с Азербайджаном или другими партнерами. Он напомнил, что этот пункт заложен в предвыборную программу правящей партии.