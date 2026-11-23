Против цифрового сбора выступили Ирландия и Швеция. Европейские дипломаты опасаются, что его введение спровоцирует ответные меры США. Разногласия сохраняются и по финансированию Украины. Проект предусматривает выделение Киеву 100 млрд евро, но проценты по кредитам предлагается оплачивать из других источников. Для этого обсуждается создание отдельного механизма.