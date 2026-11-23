Politico: в ЕС усилились разногласия по бюджету и помощи Украине
В Евросоюзе обострились разногласия вокруг нового семилетнего бюджета на 2028–2034 гг. Споры касаются сельскохозяйственных субсидий, введения новых налогов и финансирования Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
«Вот теперь мы действительно начинаем драться», – заявил изданию один из дипломатов ЕС, комментируя предстоящие переговоры.
Предложенный председателем Евросовета Антониу Коштой проект бюджета предусматривает сохранение сельскохозяйственных субсидий и введение цифрового сбора с крупных технологических компаний. По данным Politico, эти меры отвечают интересам Франции, однако Париж раскритиковал документ из-за отсутствия гарантий доходов фермеров.
Против цифрового сбора выступили Ирландия и Швеция. Европейские дипломаты опасаются, что его введение спровоцирует ответные меры США. Разногласия сохраняются и по финансированию Украины. Проект предусматривает выделение Киеву 100 млрд евро, но проценты по кредитам предлагается оплачивать из других источников. Для этого обсуждается создание отдельного механизма.
21 ноября Кошта представил новый проект бюджета ЕС. Его расходы сокращены на 204 млрд евро, или 10%, по сравнению с предложением Еврокомиссии, до 1,78 трлн евро. Документ планируют обсудить на саммите ЕС 26–27 ноября.
22 ноября премьер Чехии Андрей Бабиш назвал новый проект бюджета неприемлемым. Он раскритиковал сокращение поступлений для Праги и заявил, что помощь Украине должна финансироваться вне бюджета ЕС.
15 ноября премьер Словакии Роберт Фицо отказался поддержать требование канцлера ФРГ Фридриха Мерца об участии всех стран объединения в финансировании Украины. Ранее Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет, если государства ЕС не согласятся покрыть дефицит финансирования Киева в 2027 г.