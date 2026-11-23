Трамп выразил надежду на возвращение Хуанга в Nvidia
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что совет директоров Nvidia повторно наймет бывшего гендиректора компании Дженсена Хуанга. Американский лидер написал об этом в соцсети TruthSocial.
«Это было бы лучше для компании, а также для президента США», – сказал Трамп.
22 ноября Bloomberg писал со ссылкой на генерального прокурора Калифорнии Роба Бонту, что Nvidia проверяется на предмет уголовных нарушений из-за возможных незаконных поставок чипов в Китай и введения инвесторов и общественности в заблуждение. По словам Бонты, если Nvidia или Хуанг сообщали общественности ложные сведения о таких продажах, мог быть нарушен целый ряд калифорнийских законов – как гражданских, так и уголовных. Расследование пока находится на начальном этапе.
12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов гендиректора и президента, а также о его выходе из совета директоров. Bloomberg писал, что акции Nvidia рухнули на более чем 29% с конца октября, когда появилась новость о романе Хуанга с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Nvidia потеряла около $1 трлн рыночной стоимости после ухода Дженсена Хуанга с поста главы.