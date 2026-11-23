12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов гендиректора и президента, а также о его выходе из совета директоров. Bloomberg писал, что акции Nvidia рухнули на более чем 29% с конца октября, когда появилась новость о романе Хуанга с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Nvidia потеряла около $1 трлн рыночной стоимости после ухода Дженсена Хуанга с поста главы.