Для государственных природных заказников могут быть созданы охранные зоны, которые должны помочь им избежать неблагоприятных антропогенных воздействий. Это следует из внесенного председателем «Справедливой России» (СР) Сергеем Мироновым и другим депутатом Госдумы от СР – членом комитета Госдумы по экологии Анатолием Грешневиковым законопроекта, который с условием доработки поддержало правительство России. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один в Белом доме, другой – близкий к нему.