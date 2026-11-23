Правительство поддержало создание охранных зон для государственных заказниковЭта мера призвана оградить природные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий
Для государственных природных заказников могут быть созданы охранные зоны, которые должны помочь им избежать неблагоприятных антропогенных воздействий. Это следует из внесенного председателем «Справедливой России» (СР) Сергеем Мироновым и другим депутатом Госдумы от СР – членом комитета Госдумы по экологии Анатолием Грешневиковым законопроекта, который с условием доработки поддержало правительство России. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один в Белом доме, другой – близкий к нему.
Инициатива разработана после вызвавшего резонанс законопроекта Минприроды, который позволяет изменять границы ООПТ для строительства «объектов федерального значения», сообщил «Ведомостям» Грешневиков. Нижняя палата одобрила проект министерства в первом чтении в марте 2026 г.