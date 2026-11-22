Ранее в Минобороны сообщили, что днем Вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Поражены электроподстанция 330 кВ в населенном пункте Каменская Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины, а также сухогруз в акватории Черного моря юго-западнее Николаева, доставлявший грузы двойного назначения для ВСУ.