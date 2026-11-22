Силы ПВО за 12 часов сбили 38 украинских беспилотников над регионами России
В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализованы 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей.
Ранее в Минобороны сообщили, что днем Вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Поражены электроподстанция 330 кВ в населенном пункте Каменская Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины, а также сухогруз в акватории Черного моря юго-западнее Николаева, доставлявший грузы двойного назначения для ВСУ.
Кроме того, днем ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Сосновый Бор Харьковской области.