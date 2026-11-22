El Pais: Каллас никогда не рассматривалась на должность переговорщика с Москвой
Глава европейской дипломатии Кая Каллас никогда не была реальным кандидатом для представления Европы в диалоге с Москвой, пишет El Pais со ссылкой на несколько источников. Причина не в том, что эстонку объявили персоной нон грата и внесли в черный список Кремля. За гипотетический стол переговоров, в зависимости от формата, сядут либо профильные специалисты, либо лидеры государств. По словам источников, они стремятся не только к тому, чтобы Украина получила справедливое соглашение, но и к укреплению архитектуры безопасности Старого Света.
Ранее на саммите в Дублине лидеры ЕС приняли решение о формате представительства на возможных переговорах с Москвой. Как сообщается, Европу на техническом уровне будут представлять советники по безопасности Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши, а также высокопоставленные чиновники Еврокомиссии и Европейского совета. Каллас, предлагавшая централизовать диалог, в этот формат не вошла.
По словам высокопоставленного источника в Брюсселе, дискуссия выходит за рамки переговоров с Кремлем и касается того, какой внешней политики добивается ЕС и кто принимает решения в этом вопросе. Отмечается, что это отражает внутреннюю борьбу за власть в институтах сообщества. Сама Каллас ранее подчеркивала, что представляет не себя, а 27 государств-членов, и напоминала, что по договорам именно она отвечает за внешнюю политику ЕС.
При этом, по данным источников, все более заметную роль в диалоге играет председатель Европейского совета Антониу Кошта. Кроме того, Франция и Германия дали понять, что намерены участвовать в возможных переговорах, а страны Прибалтики настаивают, что обсуждать безопасность континента нельзя без государств, наиболее уязвимых перед Россией.
18 ноября The Guardian назвала три возможные причины исключения Каллас из переговорной делегации ЕС. Среди них – ее жесткая позиция в отношении России, нежелание крупнейших стран объединения передавать внешнеполитические полномочия Брюсселю и усиление роли глав государств в международных переговорах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в способности Каллас участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, Каллас занимает русофобскую позицию и неспособна вести конструктивный диалог. Об этом дипломат заявила 20 ноября на брифинге.
20 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что приглашение представителей Франции, Германии и Великобритании в Москву не означает их подключения к трехсторонним переговорам России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки возможного визита европейских представителей в российскую столицу пока не определены.