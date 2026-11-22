Глава европейской дипломатии Кая Каллас никогда не была реальным кандидатом для представления Европы в диалоге с Москвой, пишет El Pais со ссылкой на несколько источников. Причина не в том, что эстонку объявили персоной нон грата и внесли в черный список Кремля. За гипотетический стол переговоров, в зависимости от формата, сядут либо профильные специалисты, либо лидеры государств. По словам источников, они стремятся не только к тому, чтобы Украина получила справедливое соглашение, но и к укреплению архитектуры безопасности Старого Света.