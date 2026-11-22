Путин по итогам визита в Китай провел пресс-конференцию. Он назвал состоявшуюся в Шэньчжэне трехстороннюю встречу первой в своем роде и страницей в истории дипломатии. Президент рассказал о ходе урегулирования конфликта на Украине. Среди других тем выступления были европейская архитектура безопасности, отношения с Западом и ответные меры на атаки по Крымскому мосту.