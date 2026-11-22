В Шэньчжэне после трехсторонней встречи Путин и Трамп провели отдельный разговорЛидеры двух стран пообщались «на ногах»
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели отдельную беседу после трехсторонней встречи лидеров РФ, Китая и США в Шэньчжэне. Кадры разговора показал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».
Лидеры двух стран поговорили «на ногах» в зале, где проходила трехсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Рядом были переводчики.
Путин по итогам визита в Китай провел пресс-конференцию. Он назвал состоявшуюся в Шэньчжэне трехстороннюю встречу первой в своем роде и страницей в истории дипломатии. Президент рассказал о ходе урегулирования конфликта на Украине. Среди других тем выступления были европейская архитектура безопасности, отношения с Западом и ответные меры на атаки по Крымскому мосту.
Российский лидер рассказал, что на переговорах с Трампом стороны уделили много внимания урегулированию конфликта на Украине. По его словам, обсуждение состоялось по инициативе президента США. По словам главы Белого дома, встреча Трампа и Путина на полях саммита АТЭС заложила основу для предстоящего успешного саммита РФ, США и Китая.