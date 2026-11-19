Главные заявления Путина по итогам саммита с Трампом и Си ЦзиньпиномПрезидент рассказал о переговорах по Украине, приглашении Европы и ударах по Крымскому мосту
- Как прошла трехсторонняя встреча
- Лидеры обсудили работу МУС и свободу судоходства
- Об урегулировании украинского конфликта
- О нежелание Киева прекращать боевые действия
- О европейской безопасности и приглашении в Москву
- О последствиях атак по Крымскому мосту
- О саммите G20 в США
Президент Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам визита в Китай. Он назвал состоявшуюся в Шэньчжэне трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом первой в своем роде и «страницей в истории дипломатии». Президент рассказал о ходе урегулирования конфликта на Украине. Среди других тем выступления были европейская архитектура безопасности, отношения с Западом и ответные меры на атаки по Крымскому мосту. «Ведомости» собрали главное из заявлений российского президента.
Как прошла трехсторонняя встреча
По словам российского президента, ранее подобных трехсторонних встреч лидеров России, Китая и США не проводилось. «Это, безусловно, какая-то страница в истории дипломатии», – заявил Путин.
Он особо отметил роль председателя КНР в организации саммита. По словам российского президента, именно Си Цзиньпин выступил инициатором встречи и создал условия для свободной дискуссии.
Путин оценил настрой участников позитивно, хотя и признал, что достижение договоренностей и их последующая реализация могут оказаться непростой задачей.
Лидеры обсудили работу МУС и свободу судоходства
Среди тем трехсторонней встречи Путин назвал деятельность Международного уголовного суда (МУС). По оценке российского президента, МУС выходит за рамки своих полномочий и принимает политические, а не правовые решения. Путин заявил, что участники встречи в целом согласились с этой оценкой.
Кроме того, стороны обсудили вопросы международного морского права. Российский президент подчеркнул, что Москва выступает за соблюдение всех его норм.
Путин также напомнил о значении Ялтинской конференции 1945 г. По его словам, достигнутые тогда договоренности позволили тогда создать условия для отсутствия крупных глобальных военных конфликтов на протяжении последующих 80 лет. Президент считает, что и в современных конфликтах сторонам придется учитывать сложившиеся реалии.
Об урегулировании украинского конфликта
Москва приняла предложенные американской стороной компромиссы по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Путин. «Эти компромиссы предложены американской стороной. И мы в неизменном виде с этими компромиссами согласились», – заявил президент.
При этом, по оценке Путина, Украина и ее европейские партнеры пока не готовы принять эти предложения и договориться о прекращении боевых действий.
«Мы стремимся именно к этому. Если украинские власти и их спонсоры осознают эти реалии, тогда, думаю, что и компромиссы, о которых мы говорим и о которых я упомянул, они состоятся», – сказал российский лидер.
Путин также заявил, что Москва готова вести диалог с представителями украинского руководства, несмотря на то что считает их приход к власти результатом государственного переворота.
О нежелание Киева прекращать боевые действия
По мнению российского президента, украинское руководство не заинтересовано в прекращении боевых действий, поскольку это повлечет необходимость проведения выборов. Путин предположил, что действующие власти могут потерять власть и источники финансирования в случае политических изменений.
Путин также назвал бессмысленным стремление Украины удержать оставшуюся под ее контролем часть Донбасса. По его словам, если Киев в дальнейшем не сможет сохранить эти территории, нет смысла продолжать боевые действия ради их временного удержания.
Российский президент вновь заявил, что Москва стремится к долгосрочному миру, который не будет ограничиваться временным прекращением огня. Он напомнил, что конфликту предшествовали события 2014 г. в Киеве, и заявил, что Россия не начинала войну, а пытается ее завершить.
О европейской безопасности и приглашении в Москву
Путин назвал требования России по системе безопасности Европы законными и заявил о готовности обсуждать их с партнерами. Россия также согласилась с предложением США рассматривать безопасность Украины в рамках общеевропейской системы безопасности.
Путин подчеркнул, что для Москвы неприемлемо вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных войск. Возможное военное сотрудничество Киева с Евросоюзом в любой форме российский президент также назвал проблемой для России.
Москва пригласила европейских представителей приехать в Россию, чтобы выяснить их позицию по украинскому урегулированию и понять, с какими предложениями они готовы участвовать в переговорах.
По словам Путина, сначала необходимо наладить нормальный диалог с европейскими странами, а затем взаимодействовать с ними на международных площадках, в том числе в рамках G20. При этом он считает, что без смены политических элит в некоторых европейских государствах нормализации отношений не произойдет.
О последствиях атак по Крымскому мосту
Российский президент заявил, что ответные действия Москвы на атаки по Крымскому мосту будут более болезненными, чем сами удары по объекту. Он сообщил, что железнодорожная часть моста восстановлена.
Путин подчеркнул, что мост используется исключительно в гражданских целях. По его словам, по нему не перевозят военную технику, боеприпасы и даже нефтепродукты.
«Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста», – заявил президент.
Он также сообщил, что Россия создала возможность автомобильного сообщения с Крымом через Новороссию и намерена усиливать свое присутствие в этом направлении.
О саммите G20 в США
Российский президент поблагодарил американскую сторону за приглашение на саммит G20, который должен пройти в США, но пока не принял решения об участии.
«Я подумаю. Посмотрю. У нас пока решение не принято. Но в любом случае спасибо американской стороне за приглашение», – сказал Путин в ответ на вопрос «Ведомостей». Президент подчеркнул, что ему не очень комфортно часто выезжать за границу.
Он добавил, что российская делегация в любом случае будет представлена на мероприятии на высоком уровне.