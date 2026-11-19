Также в ноябре Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве заявил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди. «По-разному с обеих сторон поднимаются вопросы территории. Для нас важнее люди, которые там проживают. Их культура, их обычаи, их традиции, их право жить со своими традиционными ценностями», – сказал он.