Путин назвал бессмысленным желание Киева удержать 10% территорий Донбасса
Президент России Владимир Путин считает бессмысленным стремление Украины удержать 10% территорий Донбасса. Об этом он заявил на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.
«Украина ведь говорит: "Мы удержим оставшиеся 10% территории Донецка еще какое-то время". Но если они какое-то время удержат, а потом все равно не смогут, есть ли смысл держать эти 10% во что бы то ни стало?» – задался вопросом Путин.
16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва, как и прежде, не намерена раскрывать детали переговоров России и США по украинскому треку. Тогда представителя Кремля спросили, обсуждался ли с американскими переговорщиками вопрос о членстве Украины в НАТО в обмен на отказ от Донбасса.
Также в ноябре Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве заявил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди. «По-разному с обеих сторон поднимаются вопросы территории. Для нас важнее люди, которые там проживают. Их культура, их обычаи, их традиции, их право жить со своими традиционными ценностями», – сказал он.
Вопрос территорий остается самым сложным в диалоге по урегулированию. Российская сторона настаивает на выводе войск ВСУ со всей территории Донбасса, украинская сторона – на заморозке по актуальной линии фронта. 10–11 ноября Москва, Киев и Вашингтон в ОАЭ обсуждали вопрос европейской безопасности.