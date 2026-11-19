Путин: требования РФ по европейской безопасности досконально не формулировались
Требования России по европейской безопасности досконально не формулировались, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
«Что касается наших требований и так далее, мы их досконально не формулировали, но это вопросы законные, конечно», – сказал он.
17 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС выстраивает систему безопасности против России. До этого Лавров сообщил, что у России есть собственный позиционный документ о будущей архитектуре безопасности в Евразии. По его словам, Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном для достижения баланса интересов, при котором безопасность ни одной из сторон не будет ущемляться.
Российская сторона активно поднимает вопрос европейской безопасности последний месяц. Это совпало с подготовкой к трехсторонним переговорам РФ, Украины и США по завершению российско-украинского конфликта. Примечательно, что сам Брюссель в переговорах не участвует.