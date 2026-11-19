Россия, Китай и США разделяют стремление к сохранению мира во всем мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам трехсторонних переговоров с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне, передает «РИА Новости».