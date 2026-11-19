Си: Россия, Китай и США едины в стремлении сохранить мир
Россия, Китай и США разделяют стремление к сохранению мира во всем мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам трехсторонних переговоров с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне, передает «РИА Новости».
Китайский лидер назвал встречу позитивной и конструктивной, подчеркнув, что она принесла значимые результаты.
Си Цзиньпин назвал встречу рубежным событием и подчеркнул, что сотрудничество крупных держав способствует международной безопасности, тогда как конфронтация ведет к хаосу. Китайский лидер призвал Россию, США и КНР подать пример ответственного взаимодействия, отметив особую роль трех государств в поддержании глобальной стабильности.
Ранее на трехсторонней встрече Путин заявил о наличии общих интересов России, Китая и США в урегулировании региональных конфликтов, включая украинский. Он предложил обсудить международную безопасность, экономическое взаимодействие и борьбу с терроризмом.
Си Цзиньпин также призвал защищать послевоенный международный порядок, основанный на Уставе ООН. Китайский лидер выступил за полное уничтожение ядерного оружия и подчеркнул недопустимость ядерной войны.
Первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.