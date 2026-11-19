Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пресс-конференция Путина будет уже скоро, а совместное заявление лидеров будет опубликовано в течение часа. Он также отметил, что Украина не была основной темой встречи Путина, Трампа и Си.