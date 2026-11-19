Ушаков: подробности встречи с Си и Трампом расскажет сам Путин
Подробности трехсторонней встречи с председателем КНГ Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом расскажет сам российский лидер Владимир Путин, когда будет выступать перед журналистами. Об этом заявил его помощник Юрий Ушаков в эфире ИС «Вести».
Атмосфера на встрече, по его словам, сложилась хорошая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пресс-конференция Путина будет уже скоро, а совместное заявление лидеров будет опубликовано в течение часа. Он также отметил, что Украина не была основной темой встречи Путина, Трампа и Си.
Переговоры проходили в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Встреча продлилась более часа. Ожидалось, что лидеры обсудят международную безопасность, украинский конфликт, ситуацию вокруг Ирана и вопросы сокращения ядерных вооружений. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подготовка совместного заявления по итогам саммита продолжалась до последнего момента.
Переговоры лидеров США, КНР и России 19 ноября стали первой в истории трехсторонней встреча Путина, Трампа и Си.