Международная федерация боулинга сняла ограничения с российских спортсменов
Международная федерация боулинга (IBF) отменила все ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в официальных международных соревнованиях. Об этом сообщили в Федерации боулинга России.
В федерации уточнили, что организация получила соответствующее официальное уведомление от международной организации 18 ноября. Решение было принято в Мюнхене на совещании исполкома IBF 11 октября.
Летом сборная России впервые с 2019 г. выступила на международном турнире с национальным флагом и гимном. Это произошло на юниорском чемпионате мира в Малайзии, в котором участвовали спортсмены не старше 21 года.
30 октября глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев говорил, что Россия продолжает добиваться допуска своих спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом и с гимном. По его словам, этой работой занимаются Минспорта, Олимпийский комитет России (ОКР) и спортивные федерации. Они используют дипломатические и юридические механизмы для отмены ограничений на участие российских атлетов в международных турнирах.