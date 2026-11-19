30 октября глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев говорил, что Россия продолжает добиваться допуска своих спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом и с гимном. По его словам, этой работой занимаются Минспорта, Олимпийский комитет России (ОКР) и спортивные федерации. Они используют дипломатические и юридические механизмы для отмены ограничений на участие российских атлетов в международных турнирах.