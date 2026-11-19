Си: Китай, Россия и США должны защищать мировой порядок
Китай, Россия и США должны защищать послевоенный международный порядок. С такой позицией выступил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне.
По его словам, КНР, РФ и США входят в число главных стран-победительниц во Второй мировой войне и они должны «твердо защищать послевоенный международный порядок, отстаивать цели Устава ООН и с таким трудом завоеванные результаты победы во Второй мировой войне» (цитата по ТАСС).
Си также призвал полностью запретить и уничтожить ядерное оружие.
Встреча лидеров началась в Шэньчжэне 19 ноября. На 12:45 мск переговоры идут более часа. Путин перед началом встречи заявил, что Россия, Китай и США несут совместную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Трамп сообщил, что у трех лидеров есть широкий круг вопросов для обсуждения, многие из них уже затронуты.