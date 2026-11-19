Встреча лидеров началась в Шэньчжэне 19 ноября. На 12:45 мск переговоры идут более часа. Путин перед началом встречи заявил, что Россия, Китай и США несут совместную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Трамп сообщил, что у трех лидеров есть широкий круг вопросов для обсуждения, многие из них уже затронуты.