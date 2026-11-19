Движение поездов по Крымскому мосту планируют восстановить около 16:00
Железнодорожное движение по Крымскому мосту планируется возобновить ориентировочно с 16:00 мск 19 ноября. Специалисты продолжают устранять последствия атаки на сооружение, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, железнодорожники прилагают все усилия для восстановления движения. Информацию об альтернативных маршрутах перевозки пассажиров разместят на сайте министерства транспорта Крыма. Аксенов призвал жителей и гостей полуострова ориентироваться только на официальные сообщения.
Ранее 19 ноября минтранс сообщил о временной остановке движения поездов по Крымскому мосту после ночной атаки беспилотников. По данным ведомства, пострадавших нет, специалисты оценивают нанесенный ущерб. Это третья атака на сооружение за последние дни.
Компания «Гранд сервис экспресс» сообщила о задержке трех поездов «Таврия», следующих из Москвы и Санкт-Петербурга в Керчь. Пассажирам составов, задерживающихся более чем на четыре часа, обещали предоставить питание и воду.
16 и 17 ноября Крымский мост также подвергался атакам. В результате были повреждены его конструкции. Минтранс сообщал о восстановлении железнодорожного движения по одному пути, на втором продолжался ремонт. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти рассматривают альтернативные маршруты доставки грузов на полуостров. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.