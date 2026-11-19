16 и 17 ноября Крымский мост также подвергался атакам. В результате были повреждены его конструкции. Минтранс сообщал о восстановлении железнодорожного движения по одному пути, на втором продолжался ремонт. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти рассматривают альтернативные маршруты доставки грузов на полуостров. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.