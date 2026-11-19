Минтранс: движение поездов остановлено после нового удара по Крымскому мосту
Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста временно приостановлено после ночной атаки беспилотников, сообщил Минтранс России в Telegram. Пострадавших нет, специалисты оценивают ущерб.
«В результате ночной атаки БПЛА временно приостановлено движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет, а специалисты проводят оценку нанесенного ущерба.
О новом ударе по Крымскому мосту ночью сообщал глава республики Сергей Аксенов. Это стало третьей атакой на мост за последние дни. 16 ноября был нанесен первый удар. В ночь на 17 ноября второй. Движение по автомобильной и железнодорожной частям объекта также приостанавливали, тогда были повреждены конструкции. Позже железнодорожное сообщение восстановили по одному пути. Для автомобильного движения мост оставался закрытым.
В тот же день вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину о ситуации вокруг объекта. На фоне ограничений Минтранс прорабатывал организацию дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения для обеспечения транспортной доступности Крыма.