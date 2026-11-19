The New York Times отметила, что напряжение возникло в критический для Вэнса момент: он решает, участвовать ли в президентских выборах 2028 г., где поддержка Трампа может стать решающей для получения номинации от Республиканской партии. Одновременно Трамп в частных беседах продолжает хвалить госсекретаря Марко Рубио и называет его сильным потенциальным кандидатом. Сам Вэнс в эфире Fox News заявил, что не видит «расхождений» с президентом, и добавил, что еще не принял решение об участии в выборах: «Разберемся в следующем году».