NYT: Трамп разочаровался в Вэнсе из-за критики войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство вице-президентом Джей Ди Вэнсом из-за того, как тот публично объяснил поражение республиканцев на промежуточных выборах, связав его с войной против Ирана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с высказываниями американского лидера.
Сначала Трамп публично назвал оценку Вэнса «по большей части верной», но за последние две недели стал все больше раздражаться, сообщили источники. По их словам, президент жалуется помощникам, что вице-президенту следовало прямо заявить: Трамп принял правильное решение, начав войну с Ираном.
The New York Times отметила, что напряжение возникло в критический для Вэнса момент: он решает, участвовать ли в президентских выборах 2028 г., где поддержка Трампа может стать решающей для получения номинации от Республиканской партии. Одновременно Трамп в частных беседах продолжает хвалить госсекретаря Марко Рубио и называет его сильным потенциальным кандидатом. Сам Вэнс в эфире Fox News заявил, что не видит «расхождений» с президентом, и добавил, что еще не принял решение об участии в выборах: «Разберемся в следующем году».
В апреле Вэнс активнее всех в окружении Трампа выступал против военной операции в Иране, тогда как Рубио допускал превентивный удар.
В начале ноября после поражения республиканцев на выборах Вэнс публично заявил: «Причина нашего поражения – война. Сам президент сказал об этом вчера вечером».
11 ноября Трамп отстранил Вэнса от участия в возможных мирных переговорах с Ираном, поручив ему сосредоточиться на расследовании предполагаемого мошенничества в юрисдикциях, контролируемых демократами.