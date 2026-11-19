Картину в 1909 г. в Париже приобрел влиятельный немецкий издатель Самуэль Фишер, а его семья продала ее в 1936 г. Наследники Фишера выступали против нынешней продажи, утверждая, что семья рассталась с полотном исключительно из-за финансовых потерь, понесенных при нацистском режиме. Их берлинский адвокат Гуннар Шнабель требовал от Sotheby's доказательств того, что сделка 1936 г. была совершена по рыночной стоимости и что семья продала бы картину независимо от политического контекста. 17 ноября аукционный дом сообщил, что «было достигнуто соглашение между семьей Блакье-Арриета и всеми законными потомками Хедвиг и Самуэля Фишер относительно продажи» полотна. Семья Блакье-Арриета владела картиной с 1975 г.