Минэкономразвития представило план по перезапуску инвестиционного цикла в российской экономике в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции», рассказали «Ведомостям» два участника заседания. План включает восемь направлений для достижения национальных целей по росту капвложений, отмечают собеседники. В частности, это продолжение работы по Национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 г., приоритизация мер господдержки на основе таксономии, стимулирование вложений в технологии, софинансирование инвестиций из бюджета, создание комплексной системы сопровождения проектов, формирование отраслевой модели, развитие платформенной экономики, поддержка инвестиций в регионах.