Часть страховщиков не согласны с новым рейтингом НСИС по ОСАГОКомпании, которые чаще ремонтируют машины, считают методику необъективной
Национальная страховая информационная система (НСИС) составила рейтинг страховщиков по своевременности и полноте урегулирования убытков по ОСАГО за девять месяцев 2026 г. Его представил гендиректор НСИС Николай Галушин на форуме «Страхование 2030. Технологии будущего для людей». «Ведомости» ознакомились с полной версией рейтинга и его методологией. Обновлять рейтинг НСИС планирует раз в полгода, сказал Галушин на полях форума корреспонденту «Ведомостей».
Рейтинг строится на двух показателях, следует из презентации НСИС. Первый – медианный срок урегулирования страхового случая, на него приходится 60% итоговой оценки. Это период между датой заявления о страховом случае и первой выплатой либо первым действующим решением страховщика. Второй – доля неурегулированных случаев (вес – 40%), т. е. отношение числа случаев без действующего решения к общему числу заявленных убытков. Расчет делается на основе данных, которые страховщики передают в Автоматизированную информационную систему страхования. Методология предусматривает два варианта расчета – по дате ДТП и по дате заявления о страховом случае.