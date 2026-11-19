Рейтинг строится на двух показателях, следует из презентации НСИС. Первый – медианный срок урегулирования страхового случая, на него приходится 60% итоговой оценки. Это период между датой заявления о страховом случае и первой выплатой либо первым действующим решением страховщика. Второй – доля неурегулированных случаев (вес – 40%), т. е. отношение числа случаев без действующего решения к общему числу заявленных убытков. Расчет делается на основе данных, которые страховщики передают в Автоматизированную информационную систему страхования. Методология предусматривает два варианта расчета – по дате ДТП и по дате заявления о страховом случае.