В России могут ужесточить правила выдачи вузам лицензий и госаккредитацииИзменения предлагают для недобросовестных частников, но они могут затормозить всю систему
Минобрнауки может подключиться к лицензированию программ вузов. Оно будет рассматривать документы соискателей лицензии и лицензиатов на предмет того, соответствуют ли специальности, заявляемые для лицензирования, целям госполитики в сфере высшего образования. Такой законопроект внесла 18 ноября в Госдуму группа сенаторов и депутатов во главе с председателями обеих палат Федерального собрания Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.
Документы хотят рассматривать с точки зрения соответствия программы вуза задачам обеспечения технологического лидерства, снабдят ли они кадрами приоритетные направления развития науки, технологий, техники, отраслей экономики и соцсферы. Также будет учитываться прогнозная потребность в подготовке кадров с высшим образованием и профиль образовательной деятельности соискателя лицензии или лицензиата.