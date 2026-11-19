Минобрнауки может подключиться к лицензированию программ вузов. Оно будет рассматривать документы соискателей лицензии и лицензиатов на предмет того, соответствуют ли специальности, заявляемые для лицензирования, целям госполитики в сфере высшего образования. Такой законопроект внесла 18 ноября в Госдуму группа сенаторов и депутатов во главе с председателями обеих палат Федерального собрания Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.