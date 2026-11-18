С 19 ноября возобновляется ежедневное автобусное сообщение по маршрутам Севастополь – Краснодар с отправлением из Симферополя в 09:25 и Евпатория – Москва с отправлением в 11:00. Автобусы по маршруту Ялта – Минск будут отправляться через день в 06:25.