Автобусные перевозки из Крыма в регионы России и Минск возобновятся 19 ноября
Автобусные перевозки из Крыма в российские регионы и Минск возобновляются 19 ноября. Логистика предполагает проезд до Керчи, затем на пригородном поезде до Тамани и далее до места назначения на автобусе, сообщил Минтранс Крыма.
С 19 ноября возобновляется ежедневное автобусное сообщение по маршрутам Севастополь – Краснодар с отправлением из Симферополя в 09:25 и Евпатория – Москва с отправлением в 11:00. Автобусы по маршруту Ялта – Минск будут отправляться через день в 06:25.
С 20 ноября начнут курсировать автобусы по маршрутам Севастополь – Астрахань с отправлением из Симферополя в 15:45 ежедневно и Евпатория – Пятигорск с отправлением в 05:30 через день.
В ведомстве уточнили, что автобусы будут доставлять пассажиров до железнодорожной станции Керчи, откуда они смогут пересесть на пригородные поезда до Тамани. Там пассажиров будут ожидать автобусы для дальнейшего следования до конечных пунктов назначения.
При этом билеты на автобусные маршруты продаются от начального до конечного пункта, а проезд на пригородном поезде необходимо оплачивать отдельно. Железнодорожные билеты можно приобрести в кассах, на сайте перевозчика или непосредственно в поезде.
В Минтрансе добавили, что при предъявлении автобусного билета комиссионный сбор за оформление проезда в пригородном поезде не взимается. Пассажирам рекомендовали приобретать билеты заранее онлайн.
17 ноября Росжелдор сообщил о полном восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту после атаки беспилотников. Все ранее задержанные поезда «Таврия» прибыли на станцию Керчь. Через мост проследовали пассажирские составы из Санкт-Петербурга и Москвы, а также пригородные поезда.