За сутки в ЛНР погибли семь человек, еще четыре человека пострадали. В результате ударов по легковому автомобилю и микроавтобусу на дорогах Старобельского и Новоайдарского округов привели погибли два водителя. Еще два человека погибли при атаках на грузовики в Новопсковском округе. В районе села Светлое беспилотник поразил трактор во время полевых работ, погиб 22-летний мужчина.