За день силы ПВО сбили 51 украинский беспилотник
В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 51 украинский беспилотник над одним регионом России и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.
В ночь на 18 ноября силы ПВО ликвидировали 184 украинских беспилотника над четырьмя регионами России и одним морем.
В результате ночной атаки Украины на Северский район Краснодарского края пострадали девять человек. Один человек был госпитализирован, еще восьми медицинскую помощь оказали амбулаторно.
В поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи пострадали четыре человека в результате падения обломков дрона на пятиэтажку. Пострадавших доставили в Энемскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
За сутки в ЛНР погибли семь человек, еще четыре человека пострадали. В результате ударов по легковому автомобилю и микроавтобусу на дорогах Старобельского и Новоайдарского округов привели погибли два водителя. Еще два человека погибли при атаках на грузовики в Новопсковском округе. В районе села Светлое беспилотник поразил трактор во время полевых работ, погиб 22-летний мужчина.