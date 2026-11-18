Путин не планирует встречаться с премьер-министром Японии на саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин не планирует проводить отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не планируется», – ответил Песков.
В сентябре заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с послом Японии в Москве Акирой Муто. В ходе разговора российская сторона указала, что антироссийский курс Токио и расширение военной помощи Киеву отдаляют нормализацию диалога. Москва также предупредила о готовности принять компенсирующие меры в ответ на ремилитаризацию Японии.
30 октября глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Атланте. Это были первые переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран за пять лет.