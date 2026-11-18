В сентябре заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с послом Японии в Москве Акирой Муто. В ходе разговора российская сторона указала, что антироссийский курс Токио и расширение военной помощи Киеву отдаляют нормализацию диалога. Москва также предупредила о готовности принять компенсирующие меры в ответ на ремилитаризацию Японии.