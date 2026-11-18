«СПБ биржа» запустила тестовые торги тремя криптовалютами
«СПБ биржа» запустила тестовые торги тремя криптовалютами: биткойном, Ethereum и USDT. Об этом глава торговой площадки Евгений Сердюков заявил РБК в кулуарах конференции НАУФОР.
По его словам, на тестовых полигонах биржи уже заведены соответствующие криптовалютные пары. Участники торгов заключают тестовые сделки.
Сердюков также сообщил, что «СПБ биржа» направила на регистрацию в Банк России правила проведения торгов и клиринга.
Российские биржи получат право проводить организованные торги криптовалютами с 22 ноября. Для начала операций площадки должны предварительно согласовать правила торгов с Банком России. Соответствующее указание Минюст РФ зарегистрировал 11 ноября.