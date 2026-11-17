Вечером того же дня руководство компании выпустило заявление. В нем указано, что ситуация в компании может быть связана с внешним давлением, имеющим признаки рейдерского захвата. В МГКЛ зафиксировали одновременные кибератаки на IT-инфраструктуру и аномальную биржевую волатильность с превышением среднеисторического оборота по бумагам до 100 раз.