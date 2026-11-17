МГКЛ допустил шестой техдефолт
ПАО «МГКЛ» допустило технический дефолт по выплате 15-го купона по облигациям серии G01. Об этом компания сообщила на ленте раскрытия информации.
Эмитент должен был выплатить 681 890 руб. еще 15 ноября.
МГКЛ не исполнил обязательства по выплате купонов по облигациям серий 001PS-01, 001РS-02, 001PS-03, 001Р-06, а также 001-Р07. 16 ноября компания допустила полноценный дефолт по выпуску 001-Р07, она не выплатила 24,66 млн руб.
Вечером того же дня руководство компании выпустило заявление. В нем указано, что ситуация в компании может быть связана с внешним давлением, имеющим признаки рейдерского захвата. В МГКЛ зафиксировали одновременные кибератаки на IT-инфраструктуру и аномальную биржевую волатильность с превышением среднеисторического оборота по бумагам до 100 раз.
С 5 ноября девять выпусков облигаций МГКЛ включены в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Все бумаги находятся в третьем уровне листинга и предназначены для квалифицированных инвесторов. 2 ноября НРА понизило кредитный рейтинг МГКЛ до уровня C|ru|, сохранив статус «под наблюдением».