СПБ Биржа с 17 ноября добавит на торги неоактивы на акции Apple
Новые инструменты расширят линейку неоактивов на компании из сфер потребительской электроники, цифровых сервисов и солнечной энергетики.
Инвесторам станут доступны неоактивы с тикерами AAPLperp (Apple), ENPHperp (Enphase Energy) и SEDGperp (SolarEdge).
Неоактивы позволяют получать финансовый результат от изменения стоимости иностранных акций без их непосредственной покупки. При этом размер каждого инструмента соответствует одной акции компании. Стоимость рассчитывается в долларах США, а расчеты проводятся в рублях.
По неоактивам также предусмотрен механизм учета дивидендов. Владельцам длинных позиций будет начисляться 70% суммы объявленного дивиденда, а с держателей коротких позиций – списываться 100%. Оставшиеся 30% удерживаются СПБ Клирингом для исполнения налоговых обязательств в США.
Комиссия за сделки с неоактивами не взимается, однако предусмотрена плата за перенос открытой позиции на следующий календарный день. Для совершения операций инвесторы могут использовать рубли или ценные бумаги в качестве обеспечения.
Торги неоактивами на глобальные ценные бумаги и индексы криптовалют проводятся ежедневно: по будням с 7:00 до 00:00 мск, по выходным и праздникам – с 10:00 до 00:00 мск.
5 ноября «СПБ биржа» установила новый рекорд дневного объема торгов неоактивами. Сумма достигла 78,4 млрд руб., что на 31,3% выше предыдущего максимума, зафиксированного 23 октября.