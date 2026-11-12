Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,397+0,15%BRZL1 206-0,5%BISVP10,73+2,09%IMOEX2 492,03+0,08%RTSI949,71+0,08%RGBI111,96+0,09%RGBITR778,73+0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Выручка HeadHunter в III квартале выросла на 0,2% до 10,97 млрд рублей

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Выручка МКПАО «Хэдхантер» в III квартале 2026 г. увеличилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,97 млрд руб. Об этом сообщила компания.

Скорректированная EBITDA снизилась на 8,9% до 5,98 млрд руб., ее рентабельность сократилась с 60% до 54,6%. В сегменте крупных клиентов доходы выросли на 3,5% до 4,3 млрд руб. Средняя выручка на клиента увеличилась на 4,8% до 298 300 руб., однако число платящих заказчиков сократилось на 1,3% до 14 400.

Выручка от малого и среднего бизнеса (МСБ) упала на 10,3% до 4,46 млрд руб. Количество платящих клиентов в этом сегменте уменьшилось на 13,2% до 209 400, несмотря на рост средней выручки на клиента на 3,4% до 21 280 руб. В компании связали динамику с осторожностью малого бизнеса на фоне высоких процентных ставок. В целом число платящих клиентов HeadHunter за квартал сократилось на 11,3% до 259 200.

Сегмент HRtech увеличил выручку на 35,1% до 843 млн руб. и впервые вышел на операционную безубыточность. Его скорректированная EBITDA составила 89 млн руб. при рентабельности 10,6%. Скорректированные операционные расходы группы выросли на 13,7% до 4,99 млрд руб. Расходы на персонал увеличились на 10,7% до 2,77 млрд руб., на маркетинг – на 11,5% до 1,2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 18,4% до 5 млрд руб.

В августе совет директоров HeadHunter рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие 2026 г. в размере 200 руб. за акцию. Согласно отчетности рекрутингового сервиса по МСФО, чистая прибыль выросла на 4,25% до 4,4 млрд руб., выручка сохранилась на уровне 10,1 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA снизился на 1,82% и составил 5,2 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA достигла 51,6% против 52,6% годом ранее.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её