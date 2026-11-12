Выручка HeadHunter в III квартале выросла на 0,2% до 10,97 млрд рублей

Выручка от малого и среднего бизнеса (МСБ) упала на 10,3% до 4,46 млрд руб. Количество платящих клиентов в этом сегменте уменьшилось на 13,2% до 209 400, несмотря на рост средней выручки на клиента на 3,4% до 21 280 руб. В компании связали динамику с осторожностью малого бизнеса на фоне высоких процентных ставок. В целом число платящих клиентов HeadHunter за квартал сократилось на 11,3% до 259 200.