Выручка HeadHunter в III квартале выросла на 0,2% до 10,97 млрд рублей
Выручка МКПАО «Хэдхантер» в III квартале 2026 г. увеличилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,97 млрд руб. Об этом сообщила компания.
Скорректированная EBITDA снизилась на 8,9% до 5,98 млрд руб., ее рентабельность сократилась с 60% до 54,6%. В сегменте крупных клиентов доходы выросли на 3,5% до 4,3 млрд руб. Средняя выручка на клиента увеличилась на 4,8% до 298 300 руб., однако число платящих заказчиков сократилось на 1,3% до 14 400.
Выручка от малого и среднего бизнеса (МСБ) упала на 10,3% до 4,46 млрд руб. Количество платящих клиентов в этом сегменте уменьшилось на 13,2% до 209 400, несмотря на рост средней выручки на клиента на 3,4% до 21 280 руб. В компании связали динамику с осторожностью малого бизнеса на фоне высоких процентных ставок. В целом число платящих клиентов HeadHunter за квартал сократилось на 11,3% до 259 200.
Сегмент HRtech увеличил выручку на 35,1% до 843 млн руб. и впервые вышел на операционную безубыточность. Его скорректированная EBITDA составила 89 млн руб. при рентабельности 10,6%. Скорректированные операционные расходы группы выросли на 13,7% до 4,99 млрд руб. Расходы на персонал увеличились на 10,7% до 2,77 млрд руб., на маркетинг – на 11,5% до 1,2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 18,4% до 5 млрд руб.
В августе совет директоров HeadHunter рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие 2026 г. в размере 200 руб. за акцию. Согласно отчетности рекрутингового сервиса по МСФО, чистая прибыль выросла на 4,25% до 4,4 млрд руб., выручка сохранилась на уровне 10,1 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA снизился на 1,82% и составил 5,2 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA достигла 51,6% против 52,6% годом ранее.