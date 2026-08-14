Совет директоров HeadHunter рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Совет директоров HeadHunter (МКПАО «Хэдхантер») рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие 2026 г. Это следует из информации в центре корпоративной информации.
Рекомендовано к выплате по 200 руб. за акцию.
Согласно отчетности рекрутингового сервиса по МСФО, чистая прибыль выросла на 4,25% до 4,4 млрд руб., выручка сохранилась на уровне 10,1 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA снизился на 1,82% и составил 5,2 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA достигла 51,6% против 52,6% годом ранее.
В 2025 г. выручка HeadHunter составила 41,2 млрд руб. (+4%). На 2026 г. компания планировала рост выручки до 8% при сохранении рентабельности по скорректированной EBITDA выше 50%.
Как говорили «Ведомостям» аналитики «ВТБ мои инвестиции», главным драйвером поддержки котировок компании на ближайшие 12 месяцев может выступить одобренная советом директоров программа обратного выкупа акций. Это прямой сигнал, что менеджмент считает компанию фундаментально недооцененной на рынке, заявляли они.