Совет директоров HeadHunter рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Как говорили «Ведомостям» аналитики «ВТБ мои инвестиции», главным драйвером поддержки котировок компании на ближайшие 12 месяцев может выступить одобренная советом директоров программа обратного выкупа акций. Это прямой сигнал, что менеджмент считает компанию фундаментально недооцененной на рынке, заявляли они.